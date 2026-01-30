30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
20:00
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
20:00
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
20:00
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Fulham, Oscar Bobb'u resmen açıkladı!

Fulham, Manchester City'den Norveçli sağ kanat oyuncusu Oscar Bobb'u 31 milyon Euro karşılığında transfer etti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, kanat oyunsusu Oscar Bobb'u transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre transfer 31 milyon euro bedelle gerçekleşti.

VEDA MESAJI 



Oscar Bobb, City'ye veda ederken şu ifadeleri kullandı: 

"Manchester City'den inanılmaz anılarla ayrılıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da çok şey öğrendim."

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise Bobb için, "Kulübümüze önemli anlar yaşattı. Akademimizin yetiştirdiği örnek bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

MANCHESTER CITY PERFORMANSI

Manchester City kariyerinde toplam 47 resmi maça çıkan Oscar Bobb, 3 gol kaydetti.

