Fulham, Oscar Bobb'u resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham, kanat oyunsusu Oscar Bobb'u transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester City forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre transfer 31 milyon euro bedelle gerçekleşti.
Oscar Bobb, City'ye veda ederken şu ifadeleri kullandı:
"Manchester City'den inanılmaz anılarla ayrılıyorum. Bana destek olan herkese teşekkür ederim. Burada sadece futbolcu olarak değil, insan olarak da çok şey öğrendim."
Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise Bobb için, "Kulübümüze önemli anlar yaşattı. Akademimizin yetiştirdiği örnek bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.
MANCHESTER CITY PERFORMANSI
Manchester City kariyerinde toplam 47 resmi maça çıkan Oscar Bobb, 3 gol kaydetti.
