Avustralya Açık'ta dev final: Djokovic – Alcaraz

Avustralya Açık tek erkekler yarı finalinde Jannik Sinner'i 3-2 mağlup eden Novak Djokovic, finalde dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.

30 Ocak 2026 19:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Avustralya Açık'ta dev final: Djokovic – Alcaraz
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler yarı finalinde İtalyan Jannik Sinner'i 3-2 yenen Sırp raket Novak Djokovic, finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ın rakibi oldu.
 
Melbourne kentindeki turnuvanın tek erkekler yarı finalinde turnuvada son iki yılın şampiyonu dünya 2 numarası Sinner ile 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Djokovic karşı karşıya geldi.
 
Djokovic, Sinner'i 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek finale çıktı.
 
Geçen yılın finalisti ve 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 3-2 yenen dünya klasmanının 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz, tek erkeklerde finale yükselen ilk isim olmuştu.
 
Djokovic, 1 Şubat Pazar günü oynanacak final maçında, kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan 22 yaşındaki Alcaraz ile karşılaşacak.
 
Tek erkeklerde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.
 
38 yaşındaki Sırp tenisçi, turnuvayı kazanması halinde Ken Rosewall'a ait teklerde Avustralya Açık şampiyonu olan en yaşlı tenisçi ünvanını da ele geçirecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 37 22 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 20 6 10 4 23 21 28
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 18 32 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 8 9 15 26 17
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
