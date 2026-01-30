30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-049'
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-135'
30 Ocak
Lazio-Genoa
0-0DA
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0DA
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
1-272'

Samsunspor, Kasımpaşa'yı 90+2'de yıktı

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2'de Jaures Assoumou'nun golüyle 1-0 mağlup ederek 30 puana yükseldi.

30 Ocak 2026 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 90+2'de attıkları golle 1-0 mağlup etti ve ligde 7 maç sonra ilk galibiyetini aldı.
 
Konuk ekibe maçı kazandıra golü yeni transfer Jaures Assoumou kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Samsunspor 30 puana yükselirken, Kasımpaşa 16 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Samsunspor, Trabzonspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.
 
EMRE BELÖZOĞLU KAZANAMIYOR
 
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile henüz Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı.
 
45 yaşındaki teknik adam Kasımpaşa'nın başında çıktığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
 
10. dakikada Ntcham'ın ceza yayı üzerinden volesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi.
 
35. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna kaleci hatalı çıktı. Kaleciyi geçen topa altıpas üzerinde müsait durumda Ali Yavuz Kol'un boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
 
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
 
69. dakikada soldan Allevinah'ın ortasına altıpasa yakın direkte Gueye'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
 
90+2. dakikada Samsunspor golü buldu. Soldan Makoumbou'nun ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Assoumou'nun kafa vuruşudna top filelere gitti: 0-1.
 
Karşılaşma, misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
 
Hakemler: Çağdaş Altay, Ogün Kamacı, Mücahid Adem Çelebi
 
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Opoku, Owusu, Baldursson, Diabate (Dk. 63 Cem Üstündağ), İrfan Can Kahveci (Dk. 85 Fall), Ben Ouanes (Dk. 76 Cenk Tosun), Ali Yavuz Kol (Dk. 63 Allevinah), Gueye (Dk. 85 Kubilay Kanatsızkuş)
 
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Ntcham (Dk. 74 Celil Yüksek), Makoumbou, Elayis Tavşan (Dk. 74 Mendes), Holse (Dk. 90+6 Borevkovic), Assoumou (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Ndiaye (Dk. 74 Mouandilmadji)
 
Gol: 90+2 Assoumou (Samsunspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 38 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 67 Cem Üstündağ, Dk. 77 Kamil Ahmet Çörekçi (Kasımpaşa)
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
