Antalyaspor ve Trabzonspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor, Trabzonspor'u konuk etti.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Antalyaspor'un golünü 43. dakikada Sander van de Streek kaydetti. Trabzonspor'a beraberliği getiren golü ise 53. dakikada penaltıdan Paul Onuachu kaydetti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 54. dakikada Trabzonspor'un kazandığı penaltı sonrası itirazları sebebiyle üst üste 2 sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Mücadelenin 81. dakkasında ikinci kez penaltı kullanan Paul Onuachu, bu kez ağları havalandıramadı. Nijeryalı golcü, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdı.
Bu sonuçla birlikte 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, puanını 42'ye yükseltti. Antalyaspor ile 20 puana ulaştı.
Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
OULAI'DEN BÜYÜK HATA
Karşılaşmanın 43. dakikasında Antalyaspor Sander van de Streek ile 1-0 öne geçti.
Hollandalı futbolcu, bordo mavililerin genç yıldızı Christ Inao Oulai ayağının kayması sonrası topu aldı ve Onana'nın bacak arasından ağları buldu.
Üst üste 2. maçta da gol sevinci yaşayan Hollandalı bu sezon 3. golünü attı.
TRABZONSPOR PENALTI KAZANDI
Maçın 50. dakikasında Trabzonspor penaltı kazandı...
Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Paul Onuachu'yu marke etmeye çalışan Antalyaspor stoperi Hüseyin Türkmen ayağını fazla kaldırınca rakibe faul yaptı, hakem bu müdahaleye tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.
ONUACHU ATTI, BERABERLİK GELDİ
Karşılaşmanın 53. dakikasında Trabzonspor Paul Onuachu'nun penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Penaltıda topun başına geçen Nijeryalı santrfor ortaya vurdu, top kalecinin ayağına çarpsa da ağlarla buluştu. Onuachu bu golle Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti.
SAMİ UĞURLU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 54. dakikasında Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu kırmızı kart gördü.
Penaltı kararına itiraz eden tecrübeli çalıştırıcı sarı kart gördü, golden sonra itirazının şiddetini arttırınca da ikinci sarı kartla tribüne gönderildi.
HÜSEYİN TÜRKMEN, 2. KEZ PENALTI YAPTIRDI
Dakikalar 79'u gösterdiğinde Trabzonspor bir kez daha penaltı kazandı...
Antalyaspor ceza sahasına gelen yüksek topta Hüseyin Türkmen elle oynadı, VAR'ın uyarısıyla monitöre giden hakem incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Hüseyin maçta 2. kez penaltı yaptırdı.
ONUACHU BU KEZ KAÇIRDI
81. dakikada ikinci kez penaltı kullanan Paul Onuachu, bu kez penaltıyı kaçırdı.
İlk penaltıdaki gibi yerden ortaya vuran Trabzonspor'un golcüsü, bu kez Cuesta'ya takıldı. Antalyaspor kalecisi golü ayaklarıyla çıkardı.
Trabzonspor'un Konyaspor'dan transfer ettiği Umut Nayir, lisansının çıkarılmasının ardından maç kadrosunda yer aldı.
Deneyimli futbolcu yedek kulübesinde mücadeleye başladı. 68. dakikada sakatlanan Zubkov'un yerine oyuna girdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
20. dakikada köşe vuruşunu kullanan Safuri'nin ortasına hareketlenerek ön direkte topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda top kaleci Onana'da kaldı.
22. dakikada Zubkov'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Muçi'nin yerden vuruşunda kaleci Julian topu kontrol etti.
29. dakikada köşe vuruşunu kullanan Zubkov'un ortasında kale önünde topla buluşan Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
43. dakikada Antalyaspor golü buldu. Oulai'nin kendi ceza sahasının önünde dengesini kaybedip düşmesi nedeniyle top Van de Streek'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Ceza sahasına hareketlenen Onuachu'nun Hüseyin Türkmen'in müdahalesi ile yerde kalması üzerine hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Julian'ın ayaklarına çarpmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-1.
61. dakikada köşe vuruşunu kullanan Muçi'nin ortasında kale önünde Onuachu topla buluştu. Onuachu'nun uygun pozisyondan kafa vuruşunda topu kaleci Julian güçlükle kornere çeldi.
72. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Safuri'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
77. dakikada sol kanattan ceza sahasına açılan ortada Antalyasporlu savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Bu sırada Hakem Oğuzhan Çakır, Video Yardımcı Hakemin (VAR) kontrolü sonucu topun Antalyasporlu savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.
80. dakikada penaltıyı kullanan Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian topu ayaklarıyla kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Samet Karakoç (Dk. 86 Giannetti), Safuri, Saric (Dk. 68 Ceesay), Ballet (Dk. 90+3 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 86 Boli)
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Oulai, Folcarelli, Zubkov (Dk. 69 Umut Nayir), Muçi (Dk. 88 Okay Yokuşlu), Augusto (Dk. 82 Nwakaeme), Onuachu
Goller: Dk. 43 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 53 Onuachu (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Dk. 54 Sami Uğurlu (Teknik direktör) (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 66 Mustafa Eskihellaç, Dk. 72 Umut Nayir (Trabzonspor), Dk. 76 Ballet (Hesap.cm Antalyaspor)
UMUT NAYİR İLK KEZ KADRODA
Trabzonspor'un Konyaspor'dan transfer ettiği Umut Nayir, lisansının çıkarılmasının ardından maç kadrosunda yer aldı.
Deneyimli futbolcu yedek kulübesinde mücadeleye başladı. 68. dakikada sakatlanan Zubkov'un yerine oyuna girdi.
