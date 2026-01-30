Beşiktaş, Asllani transferini açıkladı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş , orta saha kurgusuna takviyede bulundu.Siyah, İtalyan ekibi Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.İşte Beşiktaş'ın açıklaması;Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Kristjan Asllani, Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, saat 12:00 sularında İstanbul'a geldi.



İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.



Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi.







SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ





Öte yandan Asllani, sağlık kontrolünden geçti.













INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ



Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.



TORINO PERFORMANSI



Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.



Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.







