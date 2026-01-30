30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
22:30
30 Ocak
Espanyol-Alaves
23:00
30 Ocak
Lazio-Genoa
22:45
30 Ocak
Lens-Le Havre
22:45
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
22:00

Beşiktaş, Asllani transferini açıkladı

Beşiktaş, Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralandığınıaçıkladı.

calendar 30 Ocak 2026 21:36
Beşiktaş, Asllani transferini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, orta saha kurgusuna takviyede bulundu.

Siyah, İtalyan ekibi Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralandığını resmen açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda Kristjan Asllani, Konyaspor maçında forma giyebilecek.


İSTANBUL'A GELDİ

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, saat 12:00 sularında İstanbul'a geldi. 

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Öte yandan Asllani, sağlık kontrolünden geçti.





INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.