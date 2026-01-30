Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred için bir kez daha ayrılık ihtimali gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde Olympiakos'un gündeminde olduğu öne sürülen orta saha oyuncusunun bu kez dev bir talibi çıktı.
Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e Hollanda devi Ajax talip oldu.
Haberde, Fred'in Ajax'ın 6 numara adaylarından biri olduğu belirtilirken, kulübün Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.
KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYABİLİR
Öte yandan Fred'in Ajax'a transferinin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı futbolcu kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek.
BU SEZON FRED
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta görev alan Fred, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ve FCSB'ye karşı oynanan karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'a karşı alınan 5-2'lik galibiyette Fenerbahçe adına gol atmıştı.
