30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-046'
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-132'
30 Ocak
Lazio-Genoa
0-0DA
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0DA
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
1-270'

Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred'in Hollanda'dan sürpriz bir talibi çıktı.

calendar 30 Ocak 2026 23:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli Fred'e sürpriz talip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred için bir kez daha ayrılık ihtimali gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Olympiakos'un gündeminde olduğu öne sürülen orta saha oyuncusunun bu kez dev bir talibi çıktı.

Hollanda basınından AD'nin haberine göre, sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e Hollanda devi Ajax talip oldu.


Haberde, Fred'in Ajax'ın 6 numara adaylarından biri olduğu belirtilirken, kulübün Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞAYABİLİR

Öte yandan Fred'in Ajax'a transferinin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı futbolcu kariyerinde ilk kez Hollanda'da forma giyecek.

BU SEZON FRED

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta görev alan Fred, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ve FCSB'ye karşı oynanan karşılaşmalarda 90 dakika sahada kaldı.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Feyenoord'a karşı alınan 5-2'lik galibiyette Fenerbahçe adına gol atmıştı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.