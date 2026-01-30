Van de Streek: 'Umarım gol atmaya devam ederim'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı

Maçın ardından Antalyasporlu futbolcular Van de Streek, Julian Cuesta ve Samuel Ballet açıklamalarda bulundu.

Takımı adına tek golü atan Van de Streek, "Takım olarak çok iyi savaştık. İyi başladık, öne geçtik. Ardından bence şüpheli olduğunu düşündüğüm penaltılar art arda geldi. Cuesta birini kurtardı ve takıma katkısı oldu. Her geçen hafta daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Umarım gol atmaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Onuachu'nun ikinci penaltısını kurtaran İspanyol kaleci Julian Cuesta ise "Performansımdan dolayı oldukça memnunum. Beraberliğe katkı yapabildiğim için çok mutluyum. İyi iş çıkardık." dedi.

Sağ kanatta etkili bir performans sergileyen Samuel Ballet, beraberliğin ardından şu sözleri sarfetti:

"Aslında bence iyi bir puandı. Ligin ilk yarısındaki kayıplarımızdan sonra bu hafta aldığımız puan gayet olumluydu. Son 2 maçta ağrılarım vardı. Ancak bu hafta başlayabildim. Umarım gelecek haftalarda takıma daha iyi katkılar verebilirim."