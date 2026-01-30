30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-049'
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-135'
30 Ocak
Lazio-Genoa
0-0DA
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0DA
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
1-272'

Batagov: "İkinci yarı iyi oynadık, üzgünüz"

Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da savunma oyuncusu Arseniy Batagov, kaçan fırsatlara dikkat çekerek ligde önlerinde uzun bir süreç olduğunu söyledi.

calendar 30 Ocak 2026 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Batagov: 'İkinci yarı iyi oynadık, üzgünüz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Antalyaspor'un Trabzonspor'u konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı
 
Maçın ardından Trabzonsporlu savunmacı Arseniy Batagov açıklamalarda bulundu.
 
Ukraynalı stoper, "Bizim açımızdan zor bir maçtı. Hata yaptık, hatamızın sonucunda rakibimiz golü buldu. Ama ikinci yarı iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Çok da fırsatlar bulduk. Penaltıyı da atabilseydik belki işler bizim adımıza çok farklı olacak. Üzgünüz ama aslında iyi bir maç çıkardık. Lig çok uzun bir yarış, önümüzdeki maçlar bizim için daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.