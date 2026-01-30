30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-048'
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-134'
30 Ocak
Lazio-Genoa
0-0DA
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0DA
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
1-271'

Emre Belözoğlu: "Bazen nasibiniz olacak"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor yenilgisinin ardından konuştu.

calendar 30 Ocak 2026 22:53
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yenilmeyi hak etmediklerini belirten genç teknik adam, "Kalemize gelmeden, rakibimizin hiç pozisyon üretmediği bir oyunda mağlup olmak... Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçtı. Kasımpaşa, oyuncu yapısı olarak sürekli pozisyon üretecek bir gene sahip. Hız ve kalite lazım. İşler iyi gitmiyor, biraz da nasip olacak. Bugün gerçekten nasip değilmiş. Pes etmeyeceğiz, geldiğimizden beri kazanamasak da pes etmeyeceğim. Bence bugün kazanmayı daha çok hak eden taraf bizdik. Yılmadan çalışacağız. Taraftarın beklentisi var, bunu anlıyorum. Biz bugün bambaşka bir oyuna evrilmek zorundayız. Gelen oyuncuların da ister istemez alışma süreci oluyor. Onların da alışmasıyla beraber işlerin bizim adımıza iyi gideceğine inanıyorum." dedi.

"BAZEN NASİBİNİZ OLACAK"

Açıklamalarına devam eden Belözoğlu, "Galibiyeti hak ettiğimiz maçlar oldu. Ama kader, nasip olmayınca bir şey yapamazsınız. Bazen teknik adam nasibi de lazım. Beni anlayabilecek teknik adamlar olduğunu düşünüyorum. Bazen nasibiniz olacak. Bugün rakip kalemize hiç gelmeden sıfır pozisyonla oynadı ve berabere üzüleceğimiz maçı kaybettik. Ancak yılmadan çalışacağız." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
