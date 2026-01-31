30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-0
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-2
30 Ocak
Lazio-Genoa
3-2
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
2-2

Noa Lang'dan Kluivert'a Galatasaray çağrısı

Ara transferde Galatasaray'a katılan Noa Lang, Bournemouth forması giyen Justin Kluivert'a sosyal medya üzerinden "Come to Gala bro" diyerek sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

calendar 31 Ocak 2026 00:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Noa Lang, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir hamlede bulundu.
 
Hollandalı hücum oyuncusu, çocukluk arkadaşı olan ve Premier Lig ekibi Bournemouth'ta top koşturan Justin Kluivert'ın Instagram gönderisine "Come to Gala bro" (Galatasaray'a gel kardeşim) yorumu yaptı.
 
Justin Kluivert daha önce Noa Lang'ın üçlü çektirdiği bir videoyu beğenmişti.
 
İşte Noa Lang'ın o yorumu:
 
 
İkili çok yakın arkadaş ve Hollanda alt yaş kategorilerinde birlikte forma giymişti.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
