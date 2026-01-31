30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-0
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-2
30 Ocak
Lazio-Genoa
3-2
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
2-2

Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi!

43 yaşındaki İspanyol teknik direktör Albert Riera, Eintracht Frankfurt'un başına geçti.

calendar 31 Ocak 2026 01:02
Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi!
Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta yeni teknik direktör belli oldu.

Almanya temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Albert Riera ile anlaşma sağladı.

Eintracht Frankfurt, 43 yaşındaki Albert Riera ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Albert Riera daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev almıştı.

Albert Riera, 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
