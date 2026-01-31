Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera dönemi!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta yeni teknik direktör belli oldu.
Almanya temsilcisi, teknik direktörlük görevi için Albert Riera ile anlaşma sağladı.
Eintracht Frankfurt, 43 yaşındaki Albert Riera ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Albert Riera daha sonra NK Olimpija, NK Celje ve Bordeaux'da görev almıştı.
Albert Riera, 1 Slovenya Ligi ve 2 Slovenya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
