Thomas Reis: 'Emre Belözoğlu yanlış anlamış olabilir'

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, moralleri açısından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Reis, "Bugün aslında gösterdiğimiz performans en iyi performansımız diyemem. Takım halinde zor bir dönemden geçiyorduk, son haftalarda galip gelemedik. Bunun üzerimizde oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncular önceki haftalarda yeteri kadar süre alamadığından zamana ihtiyaçları vardı. Bu maç çok önemliydi. Takımdaki herkes birbiri için savaştı. İkinci yarı kontrol biraz daha elimizdeydi." diye konuştu.

İlk yarıda iyi performans göstermediklerini dile getiren Reis, "İkinci yarı işleri daha doğru şekilde yaptık ve kontrolü elimize aldık. Çok net 2 gol pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. Rakibimize net pozisyon vermedik. Gol son dakikada geldi, böyle bir galibiyet moralimiz açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Transfere ilişkin soruya ise Reis, şu yanıtı verdi:

"Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum zaten 3 transfer gerçekleştirdik. Bazı oyuncuların sakatlığını atlatıp tekrar takıma katılmasından mutluyum. Umarım diğer oyuncularımız da atlatır. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Kadro tamamlanınca tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Reis, Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ise şu ifadeleri kullanarak, sözlerini tamamladı:

"Emre hocayı maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Açıkçası ne oldu tam olarak anlayamadım. Diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek ne görevim ne mantalitem. Olanlar karşısında biraz şaşırdım. Hakem gelip benimle konuştu ama ben kendine bir şey yapmadığımı, konuyu anlamakta güçlük çektiğimi söyledim. Benim açımdan herhangi bir sorun yok. Dil problemi sebebiyle kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim ve Emre hoca yanlış anlamış olabilir. Zaten 3 sarı kartım var, daha çok dikkat etmeliyim. Geçen sene de 3 kartla tamamlamıştım. 4'ü görmeme adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum."