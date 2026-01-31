30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-0
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-2
30 Ocak
Lazio-Genoa
3-2
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
2-2

Thomas Reis: "Emre Belözoğlu yanlış anlamış olabilir"

Kasımpaşa deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Thomas Reis: 'Emre Belözoğlu yanlış anlamış olabilir'
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, moralleri açısından çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.
 
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Reis, "Bugün aslında gösterdiğimiz performans en iyi performansımız diyemem. Takım halinde zor bir dönemden geçiyorduk, son haftalarda galip gelemedik. Bunun üzerimizde oluşturduğu baskı vardı. Bazı oyuncular önceki haftalarda yeteri kadar süre alamadığından zamana ihtiyaçları vardı. Bu maç çok önemliydi. Takımdaki herkes birbiri için savaştı. İkinci yarı kontrol biraz daha elimizdeydi." diye konuştu.
 
İlk yarıda iyi performans göstermediklerini dile getiren Reis, "İkinci yarı işleri daha doğru şekilde yaptık ve kontrolü elimize aldık. Çok net 2 gol pozisyonumuz vardı ve değerlendiremedik. Rakibimize net pozisyon vermedik. Gol son dakikada geldi, böyle bir galibiyet moralimiz açısından çok önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.
 
Transfere ilişkin soruya ise Reis, şu yanıtı verdi:
 
"Yeni bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum zaten 3 transfer gerçekleştirdik. Bazı oyuncuların sakatlığını atlatıp tekrar takıma katılmasından mutluyum. Umarım diğer oyuncularımız da atlatır. İyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum. Kadro tamamlanınca tüm kulvarlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."
 
Reis, Emre Belözoğlu ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ise şu ifadeleri kullanarak, sözlerini tamamladı:
 
"Emre hocayı maçtan sonra görme fırsatım olmadı. Açıkçası ne oldu tam olarak anlayamadım. Diğer takımların hocalarıyla tartışmaya girmek ne görevim ne mantalitem. Olanlar karşısında biraz şaşırdım. Hakem gelip benimle konuştu ama ben kendine bir şey yapmadığımı, konuyu anlamakta güçlük çektiğimi söyledim. Benim açımdan herhangi bir sorun yok. Dil problemi sebebiyle kendimi gerçek anlamda ifade etmekte zorlanıyor olabilirim ve Emre hoca yanlış anlamış olabilir. Zaten 3 sarı kartım var, daha çok dikkat etmeliyim. Geçen sene de 3 kartla tamamlamıştım. 4'ü görmeme adına elimden geleni yapmaya çalışıyorum." 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
