30 Ocak
Kasımpaşa-Samsunspor
0-1
30 Ocak
Antalyaspor-Trabzonspor
1-1
30 Ocak
İstanbulspor-Hatayspor
1-0
30 Ocak
FC Köln-Wolfsburg
1-0
30 Ocak
Espanyol-Alaves
1-2
30 Ocak
Lazio-Genoa
3-2
30 Ocak
Lens-Le Havre
1-0
30 Ocak
NAC Breda-FC Twente
2-2

Lazio, Genoa'yı 90+10'da mağlup etti!

Serie A'nın 23. haftasında Stadio Olimpico'da karşılaşan Lazio, 90+10'daki penaltı golüyle Genoa'yı 3-2 mağlup ederek puanını 32'ye yükseltti.

İtalya Serie A 23. hafta maçında Lazio sahasında Genoa'yı 3-2 mağlup etti.
 
Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Pedro, 62. dakikada Kenneth Taylor ve 90+10'da penaltıdan Danilo Cataldi kaydetti. Genoa'nın gollerini ise 67. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi ve 75. dakikada Vitinha kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Lazio 32 puana yükselirken, Genoa 23 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Lazio, Juventus'a konuk olacak. Genoa ise Napoli'yi ağırlayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
