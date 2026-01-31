Lazio, Genoa'yı 90+10'da mağlup etti!

İtalya Serie A 23. hafta maçında Lazio sahasında Genoa'yı 3-2 mağlup etti.
Stadio Olimpico'da oynanan maçta Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Pedro, 62. dakikada Kenneth Taylor ve 90+10'da penaltıdan Danilo Cataldi kaydetti. Genoa'nın gollerini ise 67. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi ve 75. dakikada Vitinha kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lazio 32 puana yükselirken, Genoa 23 puanda kaldı.
Ligin sonraki maçında Lazio, Juventus'a konuk olacak. Genoa ise Napoli'yi ağırlayacak.