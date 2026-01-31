Trabzonspor eski yıldızı ile görüşmelere başladı: Bongonda

Trabzonspor ile ilgili gündeme bomba gibi düşen iddiayı Rus basını duyurdu.
Euro-Football.Ru'nun haberine göre Trabzonspor, Spartak Moskova forması giyen eski yıldızı Theo Bongonda ile resmi görüşmelere başladı.
Kongo Demokratih Cumhuriyeti Milli Takımı forması giyen 29 yaşındaki sağ kanat, 2023'te İspanya'nın Cadiz takımından 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olmuştu. İki sezonluk süreçte 74 maçta görev alan Bongonda, 16 gol kaydederken 6 asist yaptı.
Sözleşmesi 2026 yaz döneminde sona erecek.