Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın, Haziran ayı için olağanüstü seçim kararı alması, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme geldi.
Sarı-lacivertli kulübün birçok üyesi Sadettin Saran'a "Bu kararı gözden geçirin, seçimi iptal edin" çağrısında bulundu.
Konuyla ilgili konuşan isimlerden Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Ahmet Bulut "Fenerbahçe'nin yeni bir başkana ve seçime ihtiyacı yok! Sadettin Saran, seçim kararını gözden geçirmeli, görev süresinin sonuna kadar devam etmeli." dedi.
Divan Kurulu Üyesi Ahmet Bulut ayrıca "Arkanızdayız sayın başkan, size sonsuz destek veririz. Söylentiler var, hepsi tırıvırı. Bu kulübün başkanını biz seçeriz, biz göndeririz. Kimse bir şeylere heveslenmesin." ifadelerini kullandı.
