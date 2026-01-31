Lucas Paqueta, Flamengo'ya geri döndü

✍️Lucas Paqueta, West Ham'da geçirdiği üç buçuk sezonun ardından altyapısından yetiştiği Flamengo'ya transfer oldu.pic.twitter.com/ZYTCXyZklQ



Lucas Paqueta, West Ham United'dan Flamengo'ya transfer oldu.İngiliz basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın transferi için Brezilya ekibi 41 milyon euro'nun üzerinde bir bedel ödedi.Brezilyalı orta saha kulüple Aralık 2030'a kadar sürecek bir sözleşme imzaladı.Lucas Paqueta, 7 yıllık aranın ardından geri döndüğü Flamengo'da taraftarların yoğun ilgisi karşısında duygusal anlar yaşadı.West Ham Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo geçtiğimiz günlerde Paqueta'nın ayrılığıyla alakalı "Her şey farklı olabilirdi ama şartlar böyle gelişti. Brezilya'ya dönmek istedi ve biz de ona en iyisini diliyoruz." demişti.Altyapısından yetiştiği Flamengo'ya dönen Paqueta, 2022 yılında Lyon'dan West Ham'a transfer olmuştu.Londra temsilcisinde geçirdiği dönemde 139 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 23 gol atıp 15 asist yaptı.Bu sezon Premier Lig'de 18 maçta görev alan Paqueta, 4 kez fileleri havalandırdı.