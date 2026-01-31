CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor...
30 Kasım 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüğünün 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı.
DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Fenerbahçe üyeliğinde 60. yılını tamamlayan eski başkanlardan Ali Şen'e ödül takdim edildi. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Ali Şen'in ödülünü oğlu Metin Şen ve torunu teslim aldı. Ali Koç'un da yer aldığı törende duygusal anlar yaşandı.
"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Camiamızın beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri yerine getirmek için tüm imkanlarımızla, sorumlulukla çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."
"KULÜBÜMÜZ MERT HAKAN'IN YANINDADIR"
"BİZİM MUTFAĞIMIZ EN TEMİZ MUTFAK"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok."
"MERT HAKAN YANDAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız, sahada son derece güçlü bir performans ortaya koymakta, camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir."
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi selamlaştı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Kulübümüz masumiyet karinesine bağlı bir duruş sergilemektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmaksızın yapılan yorumların kulübümüze ve oyuncumuza zarar vermemesi temel yaklaşımımızdır. Mert Hakan Yandaş, bu camianın bir parçasıdır. Kulübümüz, Mert Hakan Yandaş'ın yanındadır."
