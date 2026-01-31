CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
14:30
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
15:00
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
15:00
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
15:00
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
15:30
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
15:30
31 Ocak
Stoke City-Southampton
15:30
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
17:00
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
13:30
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
13:30
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
16:00
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
17:30
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
17:30
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
17:30
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
17:30
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
17:30
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
16:00
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
17:00
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor...

calendar 31 Ocak 2026 10:36 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2026 12:06
CANLI | Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor...

GELİŞMELERİ CANLI AKTARIYORUZ...



30 Kasım 2025 itibarıyla Fenerbahçe'nin toplam yükümlülüğünün 27 milyar 635 milyon TL olduğu açıklandı.



DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Fenerbahçe üyeliğinde 60. yılını tamamlayan eski başkanlardan Ali Şen'e ödül takdim edildi. Rahatsızlığı nedeniyle törene katılamayan Ali Şen'in ödülünü oğlu Metin Şen ve torunu teslim aldı. Ali Koç'un da yer aldığı törende duygusal anlar yaşandı.



"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Camiamızın beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri yerine getirmek için tüm imkanlarımızla, sorumlulukla çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

"KULÜBÜMÜZ MERT HAKAN'IN YANINDADIR"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Kulübümüz masumiyet karinesine bağlı bir duruş sergilemektedir. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmaksızın yapılan yorumların kulübümüze ve oyuncumuza zarar vermemesi temel yaklaşımımızdır. Mert Hakan Yandaş, bu camianın bir parçasıdır. Kulübümüz, Mert Hakan Yandaş'ın yanındadır."


 
"BİZİM MUTFAĞIMIZ EN TEMİZ MUTFAK"
 Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok."

"MERT HAKAN YANDAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır."

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız, sahada son derece güçlü bir performans ortaya koymakta, camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir."



Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi selamlaştı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
CANLI YAYIN
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
