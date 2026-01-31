Umut Bulut: 'Fenerbahçe beni iki kez istedi'

Galatasaray , Trabzonspor, Toulouse ve Süper Lig'in köklü takımlarında forma giyen Umut Bulut, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın 2013 yılında galip geldiği Juventus maçı hakkında konuşan Umut Bulut, "Yıllar geçtikten sonra geriye baktığımızda, Türk futboluna, Galatasaray camiasına ve kendi adımıza çok güzel bir anı bıraktık ve gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir camiada oynamak ve böyle maçlarda o anları yaşamak gurur verici." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den teklifler aldığını söyleyen Umut Bulut "Fenerbahçe'den iki kez teklif aldım. Chritoph Daum ben çok istiyordu. Bir de Galatasaray'a geldiğim ilk senenin yazında istemişlerdi." dedi.

Şampiyonluk yarışı için Bulut, "Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı bir adım değil iki adım önde görüyorum." yorumunda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Asprilla için konuşan eski milli golcü "Asprilla, iki ayağını da kullanan, hem içeri hem dışarı çalım atan iyi bir futbolcu." dedi.

Gündemden düşmeyen Ademola Lookman transferi için yorum yapan Bulut, "Fenerbahçe'nin Lookman'a daha çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın o bölgede ihtiyacı olmadığı için…" ifadelerini kullandı.