Umut Bulut: 'Fenerbahçe beni iki kez istedi'

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
14:30
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
15:00
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
15:00
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
15:00
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
15:30
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
15:30
31 Ocak
Stoke City-Southampton
15:30
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
17:00
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
13:30
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
13:30
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
16:00
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
17:30
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
17:30
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
17:30
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
17:30
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
17:30
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
16:00
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
17:00
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Umut Bulut: "Fenerbahçe beni iki kez istedi"

Eski milli futbolcu Umut Bulut, Juventus zaferinden şampiyonluk yarışına, Fenerbahçe'den aldığı tekliflerden Galatasaray'ın yeni transferlerine kadar birçok konuda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

calendar 31 Ocak 2026 12:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Umut Bulut: 'Fenerbahçe beni iki kez istedi'
Galatasaray, Trabzonspor, Toulouse ve Süper Lig'in köklü takımlarında forma giyen Umut Bulut, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.
 
Galatasaray'ın 2013 yılında galip geldiği Juventus maçı hakkında konuşan Umut Bulut, "Yıllar geçtikten sonra geriye baktığımızda, Türk futboluna, Galatasaray camiasına ve kendi adımıza çok güzel bir anı bıraktık ve gurur duyuyoruz. Böyle büyük bir camiada oynamak ve böyle maçlarda o anları yaşamak gurur verici." ifadelerini kullandı.
 
Fenerbahçe'den teklifler aldığını söyleyen Umut Bulut "Fenerbahçe'den iki kez teklif aldım. Chritoph Daum ben çok istiyordu. Bir de Galatasaray'a geldiğim ilk senenin yazında istemişlerdi." dedi.
 
Şampiyonluk yarışı için Bulut, "Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı bir adım değil iki adım önde görüyorum." yorumunda bulundu.
 
Galatasaray'ın yeni transferi Asprilla için konuşan eski milli golcü "Asprilla, iki ayağını da kullanan, hem içeri hem dışarı çalım atan iyi bir futbolcu." dedi.
 
Gündemden düşmeyen Ademola Lookman transferi için yorum yapan Bulut, "Fenerbahçe'nin Lookman'a daha çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın o bölgede ihtiyacı olmadığı için…" ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
7 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
