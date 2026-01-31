Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu güncelliyor

Galatasaray , Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek için Juventus engelini aşmayı hedefliyor.

UEFA'ya bildirilen kadro listesinde üç değişiklik yapabilecek olan sarı-kırmızılılar, bu hakkı yeni transferlerini dahil etmek için kullanacak.

İlk etapta yeni transferler Lang ve Asprilla, UEFA listesinde yer alacak. Sarı-kırmızılılar, üçüncü transfer konusunda ise henüz karar vermedi. Genç sol bek Kazımcan Karataş ise listede bulunmaması nedeniyle şu an sıra bekliyor.

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması ve Türkiye'de 6 Şubat'a kadar sürmesi, Galatasaray'a fırsat transferi için zaman tanıyacak.

UEFA'ya yapılacak değişikliklerin son günü ise 5 Şubat 2026, saat 23.59 olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılar, Osimhen benzeri bir fırsatı değerlendirerek kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.