Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"
Sadettin Saran: "Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Teknik ekip ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Eksikleri görüyoruz ve çalışmaları sürdürüyoruz. Sahadaki her oyuncu, bu kulübün bir parçası. Fenerbahçe tarihinde her zaman destek ile ayağa kalkmıştır.
Eleştiriler olacaktır ama bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil, omuz omuza durmaktır. Bu takım hedefe yürüyecektir.
Fenerbahçe'yi takip eden, yorumlayan herkes bu süreci görmelidir. Söylenen her söz, yapılan her yorum bu bilinçle yapılmalı. Önümüzde uzun bir yol var.
Kırmadan, dökmeden, birbirimizi yormadan aynı hedef bakmayı yeniden hatırlıyoruz. Birlikte olacağız ve sakin kalacağız. Sonunda hep birlikte şampiyon olacağız."
Sadettin Saran: "Bankalar Birliği'nden çıktık. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Murat Ülker'e teşekkür etmek isterim."
"21 EYLÜL GECESİ SÖYLEDİM"
Sadettin Saran: "21 Eylül gecesi akşamı seçildikten sonra arkadaşlarıma, 'Bizim en mutlu günümüz bugün, bir daha böyle olmayacak' dedim. Olmadı da. Çünkü sorumluluk başlıyordu."
"BU KOLTUK BENİM İÇİN EMANETTİR"
Sadettin Saran: "Bu koltuk benim için bir makam değil emanettir. Buraya tutunmaya değil, buraya yakışır şekilde görev yapmaya geldim."
"SÜPER KUPA'DA GÖRDÜK!"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Süper Kupa'da bunu gördük."
"NELER YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Sadece 4 aydır süreçten bahsediyoruz.. Kısa sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sportif ve mali anlamda kulübümüzün geleceğini en iyi şekilde sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Camiada mutluluk var. Bir kupa kazandık, doğru adımlarla neler yapabileceğimizi gösterdik."
"FENERBAHÇE'NİN YENİ BİR BAŞKANA VE SEÇİME İHTİYACI YOK!"
"STADIN TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe var olduğu sürece bu stadyum Fenerbahçe'nin olacaktır. Bu stadyumda alın terimiz vardır. Biz devlete stat yaptırmadık. Genel kurul müsaade ettiği sürece stadımız ilelebet bizim olacaktır."
"ALİ KOÇ, F.BAHÇE'DEN ALACAĞI TÜM PARAYI HİBE ETTİ"
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı vardı. Başkanımız, ailesi ve varislerini de kapsayacak biçimde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu söylemişti. Kıymetli başkanımız, bu evrakları imzaladı ve kulübümüze teslim etti."
SARAN DÖNEMİNDE 209 MİLYON € ÖDEME
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "21 Eylül tarihinden itibaren başkanımı Sadettin Saran yönetiminin yaptığı ödemler;
Sporcu ve teknik adamlara 62,5 Milyon €, bonservis ödemeleri 45 Milyon €, kredi kapatma 90 Milyon €, menajer ödemeleri 4 Milyon €, vergi ödemeleri 8 Milyon € olmak üzere dört ayda 209 Milyon € ödeme gerçekleştirilmiştir."
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "Toplamda 2 Milyar 917 Milyon TL faiz ödemişiz... Yani Bankalar Birliği'ne iki yılda 73 Milyon € faiz ödemişiz. Bunu en hızlı şekilde durdurmak için harekete geçtik ve sermaye artırımı kararı aldık. Böylece Bankalar Birliği'nden çıktık. Hiçbir bankaya artık borcumuz bulunmamaktadır. Ayrıca gayrimenkullerin üzerinden ipotekler kaldırıldı. Hisseler temlik altındaydı, hissilerin tamamı da temlikten alınmıştır."
"FENERBAHÇE'YE GARANTİ EDİKEN RAKAM 5.4 MİLYAR TL
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: "İki adet gayrimenkul ile ilgili yetki almıştık... İlk sonuçlanan ihale Kayışdağı projesiydi. 9.3 Milyar ihale bedeli ile tamamlandı. Oradan Fenerbahçe'ye minimum 3 Milyar TL gelir yansıyacak. Hasılat paylaşım bedeli olduğu için bu minimum rakam, daha çok gelir gelirse, Fenerbahçe'nin de geliri artacaktır. Ataşehir'de Ülker Arena'nın yanındaki arazi 36 Milyar TL bedel ile Emlak Konut tarafından ihale edildi. Fenerbahçe'ye garanti edilen rakam 5,4 Milyar TL olacak."
FENERBAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI
Fenerbahçe Kulübünün 30 Kasım 2025 itibarıyla borcunun 27 milyar 635 milyon lira olduğu açıklandı.
Sarı-lacivertli kulübün Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran 2025-30 Kasım 2025 dönemini kapsadığını belirtti.
Mehmet Vodina, kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon lira olduğunu belirterek, toplam yükümlülüğün 27 milyar 635 milyon lira olduğunu dile getirdi.
Kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon lira olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon lira, gelirlerin de 1 milyar 530 lira olduğunu kaydetti.
"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: "Camiamızın beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri yerine getirmek için tüm imkanlarımızla, sorumlulukla çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz."
"KULÜBÜMÜZ MERT HAKAN'IN YANINDADIR"
"BİZİM MUTFAĞIMIZ EN TEMİZ MUTFAK"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Mutfağımızdan korkumuz, endişemiz yok! Bizim mutfağımız en temiz mutfaktır. Sansür uygulanacak bir durum yok."
"MERT HAKAN YANDAŞ YALNIZ DEĞİLDİR"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir, biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hürriyetine kavuşacak ve en kısa sürede bizlerle olacaktır."
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: "Futbol takımımız, sahada son derece güçlü bir performans ortaya koymakta, camiamızın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük bir inanç ve kararlılıkla devam etmektedir."
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı öncesi selamlaştı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne geldi.
