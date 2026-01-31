Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı





"Bankalar Birliği'nden çıktık. Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Murat Ülker'e teşekkür etmek isterim."

Sadettin Saran: "Bu koltuk benim için bir makam değil emanettir. Buraya tutunmaya değil, buraya yakışır şekilde görev yapmaya geldim."

"Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse, bu camianın önünde hiçbir şey duramaz. Süper Kupa'da bunu gördük."

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Sadece 4 aydır süreçten bahsediyoruz.. Kısa sürede camiamızın ne kadar diri, güçlü ve kenetlenmeye hazır olduğunu gördük. Her kulvarda sezonlarımız tüm heyecanıyla devam ediyor. Sportif ve mali anlamda kulübümüzün geleceğini en iyi şekilde sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Camiada mutluluk var. Bir kupa kazandık, doğru adımlarla neler yapabileceğimizi gösterdik."

