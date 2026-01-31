Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, pazar günü sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.
Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.
Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.
