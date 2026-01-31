Augsburg, Ogundu'yu transfer ediyor

Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, Süper Lig'den transfere hazırlanıyor.



Augsburg, Alanyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Uchenna Ogundu transferi için geri sayıma geçti.



ANLAŞMA SAĞLANDI



Romano'nun haberine göre, Alman temsilcisi, 19 yaşındaki santrforun transferi için Alanyaspor'la prensip anlaşmasına vardı.



Ogundu transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



Alanyaspor, genç futbolcuyu geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Şanlıurfaspor'dan kadrosuna katmıştı.



SEZON PERFORMANSI



Alanyaspor forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Uchenna Ogundu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.



