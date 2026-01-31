Almanya 1. Bundesliga'nın 20. haftasında Eintracht Frankfurt ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Leverkusen, 3-1'lik skorla kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Arthur, 33. dakikada Malik Tillman ve 90+3. dakikada Aleix Garcia kaydetti.
Frankfurt'un tek golü 50. dakikada Robin Koch'tan geldi. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Ellyes Skhiri'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Resmi maçlarda 8, ligde 6 maçtır kazanamayan Frankfurt, 27 puanda kaldı.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Leverkusen ise 35 puana yükseldi.
Frankfurt, gelecek hafta Union Berlin'e konuk olacak. Leverkusen ise Borussia Mönchengladbach deplasmanına gidecek.
