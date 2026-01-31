Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor

31 Ocak
Beşiktaş-Konyaspor
20:00
31 Ocak
Alanyaspor-Eyüpspor
1-3
31 Ocak
Santa Clara-Estoril
18:30
31 Ocak
S. Rotterdam-FC Groningen
23:00
31 Ocak
Bochum-Schalke 04
2-0
31 Ocak
E.Braunschweig-Karlsruher SC
1-0
31 Ocak
Holstein Kiel-Greuther Fürth
1-2
31 Ocak
Kaiserslautern-Elversberg
22:30
31 Ocak
Cercle Brugge-Royal Antwerp
18:00
31 Ocak
Zulte Waregem-Westerlo
20:15
31 Ocak
St.Truiden-Sporting Charleroi
22:45
31 Ocak
Winterthur-Lausanne
20:00
31 Ocak
Servette-Sion
20:00
31 Ocak
Grasshopper-Lugano
22:30
31 Ocak
Rio Ave-Arouca
21:00
31 Ocak
Alkmaar-NEC Nijmegen
18:30
31 Ocak
Alverca-Estrela da Amadora
23:30
31 Ocak
Leicester City-Charlton Athletic
0-2
31 Ocak
Sheffield Wednesday-Wrexham
0-1
31 Ocak
Stoke City-Southampton
0-2
31 Ocak
Blackburn Rovers-Hull City
18:00
31 Ocak
Ipswich Town-Preston North End
18:00
31 Ocak
Middlesbrough-Norwich City
18:00
31 Ocak
Millwall-Sheffield United
18:00
31 Ocak
Oxford United-Birmingham City
18:00
31 Ocak
Portsmouth-West Bromwich
18:00
31 Ocak
QPR-Coventry City
18:00
31 Ocak
PEC Zwolle-Telstar
20:45
31 Ocak
AS Monaco-Rennes
23:05
31 Ocak
Başakşehir-Rizespor
1-045'
31 Ocak
Brighton-Everton
18:00
31 Ocak
Göztepe-Karagümrük
20:00
31 Ocak
Erzurumspor-Sarıyer
4-0
31 Ocak
Iğdır FK-Manisa FK
0-0
31 Ocak
Arca Çorum FK-Keçiörengücü
0-081'
31 Ocak
Bodrum FK-Serik Belediyespor
19:00
31 Ocak
Augsburg-St. Pauli
0-017'
31 Ocak
E. Frankfurt-Leverkusen
0-016'
31 Ocak
Hoffenheim-Union Berlin
0-016'
31 Ocak
RB Leipzig-Mainz 05
0-016'
31 Ocak
Werder Bremen-Mönchengladbach
0-016'
31 Ocak
Hamburger SV-Bayern Munih
20:30
31 Ocak
Leeds United-Arsenal
18:00
31 Ocak
Lorient-Nantes
21:00
31 Ocak
Wolves-Bournemouth
18:00
31 Ocak
Chelsea-West Ham United
20:30
31 Ocak
Liverpool-Newcastle
23:00
31 Ocak
Real Oviedo-Girona
1-087'
31 Ocak
Osasuna-Villarreal
18:15
31 Ocak
Levante-Atletico Madrid
20:30
31 Ocak
Elche-Barcelona
23:00
31 Ocak
Pisa-Sassuolo
0-245'
31 Ocak
SSC Napoli-Fiorentina
20:00
31 Ocak
Cagliari-Verona
22:45
31 Ocak
Paris FC-Marsilya
19:00
31 Ocak
Watford-Swansea City
18:00

Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor

Kısa kulvar sürat pateninde birçok uluslararası birinciliği bulunan 15 yaşındaki milli sporcu İlyas Karadağ, Macaristan'da yapılacak Avrupa Kupası finalinde 3 altın madalya kazanarak Türk short track tarihinde bir ilke imza atmayı hedefliyor

calendar 31 Ocak 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sürat patenci İlyas Karadağ, Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 Kısa kulvar sürat pateninde (short track) elde ettiği başarılarla dikkati çeken milli sporcu İlyas Karadağ, mart ayında Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nda bir ilke imza atmayı hedefliyor.

Ablası Derya Karadağ'ı örnek alarak sürat patenine başlayan 15 yaşındaki milli sporcu, daha önce Çekya, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan'da yapılan yarışmalarda birincilik kürsüsüne çıkma başarısını gösterdi.

İlyas Karadağ, 7-9 Mart'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Kupası finalinde mücadele edecek.


Haftada 6 gün antrenman yapan İlyas, Avrupa Kupası finalinin yanı sıra 2027 EYOF'ta başırılı olmak için çalışıyor.

- "Yarışların çoğunu altın madalya alarak tamamlıyorum"

İlyas Karadağ, AA muhabirine, ablasını örnek alarak sürat patenine başladığını söyledi.

Yaklaşık 11 yıldır bu sporu yaptığını belirten İlyas, "Bugüne kadar çok sayıda yarışmaya katıldım ve çok sayıda başarım var. Bir sezonda yurt içinde ve yurt dışında yaklaşık 6-7 yarışa katılıyoruz. Bunların çoğunu altın madalya alarak tamamlıyorum." dedi.

Milli sporcu, hedefleriyle ilgili olarak şunları dile getirdi:

"Şu anda en büyük hazırlığım 7 Mart'ta başlayacak Avrupa Kupası için. Avrupa Kupası finaline girmek için ilk 8'e girmek gerekiyor. Benim sıralamam iyi. Avrupa Kupası finali Macaristan'da olacak. Orada inşallah 3 altın madalya alarak ülkemi gururlandırırım ve bir ilke imza atmış olurum. Şu anda Türkiye'de Avrupa Kupası finalinde 3 altın madalya alan yok. Short trackta gelecek vaat eden bir sporcu olmaktan dolayı kendimle gurur duyuyorum."

Kariyerinde büyük başarılara ulaşmak istediğini aktaran İlyas, "İnşallah onlara da ulaşırım. Büyük hedeflerimden biri 2027 Avrupa Gençler Olimpiyatı (EYOF). Orada da 3 altın madalya alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Bu yine başarılmamış bir şey. Bunu ben başarmak ve o alanda da ilk olmak istiyorum. Ayrıca hedefim 2030'daki kış olimpiyatlarına katılmak." ifadelerini kullandı.

- "Mücadelesi ve hırsı gerçekten çok iyi"

Sürat Pateni Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Önder Arslan da İlyas Karadağ ile yaklaşık 10 yıldır çalıştıklarını söyledi.

Genç sporcudan övgüyle söz eden Arslan, "Mücadelesi ve hırsı gerçekten çok iyi. Sürekli ve düzenli olarak çalışıyor. Bize de antrenör olarak keyif ve mutluluk veriyor." dedi.

Önder Arslan, İlyas ile gurur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlyas ile hem Danubia yarışları hem Avrupa Kupası finalleri gibi yarışmalara katıldık. Mücadelesi, isteği ve antrenmandaki devamlılığı zaten yarışlardaki performansına da yansıdı. Verdiğimiz teknik, taktik kısımları bir sporcu uyguladığı zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Yurt dışında bayrağımızı temsil etmek bizleri gururlandırıyor. Şu anda en büyük basamağımız EYOF 2027 ve orada zirveye oynamak ve sonrasında 2030 kış olimpiyatlarına katılmak. Türkiye'de şu anda en büyük başarı Furkan Akar ve Muhammed Bozdağ'da. İlyas da genç yeteneklerimizden biri. Gerçekten her geçen gün ve her yarışta parlıyor. Gelecekte Furkan ve Muhammet'ten daha iyi olması için çalışacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 20 9 5 6 33 19 32
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
12 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
13 Rizespor 20 4 7 9 22 29 19
14 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
