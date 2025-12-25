Haber Tarihi: 25 Aralık 2025 13:49 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2025 13:49

Marketler pazar günü kapanacak mı, kapalı mı olacak?

Düzenlenen çalıştayda esnaf, sanatkar ve perakendeciler, market zincirlerinin pazar günü kapalı olması konusunda anlaştı. Konu Ticaret Bakanlığı'na götürülecek.

Marketler pazar günü kapanacak mı, kapalı mı olacak?
Esnaf ve perakendeci temsilcileri bir araya geldi ve market zincirlerinin pazar günü kapalı olması konusunda uzlaşıldı.
Türkiye Perakendeciler Federasyonu'ndan (TPF) yapılan açıklamaya göre Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlıklı çalıştay düzenlendi.

Çalıştaya; kamu, akademi, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri, Türkiye Perakendeciler Federasyonu ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde mutabakata vardı.

TARİHİ BİR GELİŞMENİN ARİFESİ

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, buradaki konuşmasında, sektörün tarihi bir gelişmenin arifesinde olduğunu belirtti.

Düzgün, sektör temsilcilerinin, Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardığını bildirdi.

"PAZAR GÜNÜ ZİNCİR MARKETLER TATİL OLACAK"


Güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğuna işaret eden Düzgün, şu ifadeleri kullandı:

Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir.

"KONUNUN ÇOK BOYUTLU OLDUĞUNU UNUTMAMAK GEREKİR"

Programa katılan ATO Başkanı Gürsel Baran ise özellikle zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışanların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını belirtti.

Baran, geniş bir ekosistemde faaliyet gösteren perakende sektörünün stratejik olduğuna dikkati çekerek, "Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"KÜÇÜK ESNAF KORUNACAK"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını kaydetti.
