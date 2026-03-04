Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından sarı-lacivertli camiaya seslendi.



Antalyaspor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe için karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirten Yıldırım, Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuştu.



"AH VAH ETMEYE GEREK YOK"



Geçmişte elde edilen başarıları hatırlatan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin daha önce 9 puan geriden gelerek şampiyonluk yaşadığını vurguladı.



"Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok."



GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ



Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışındaki rakip Galatasaray'ın önündeki zorlu fikstüre de dikkat çekti.



"Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun."









