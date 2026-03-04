03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından "Fenerbahçe daha önce 9 puan geriden gelip şampiyon oldu, ah vah etmeye gerek yok" diyerek camiaya moral verdi.

calendar 04 Mart 2026 09:11
Fotoğraf: X.com
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'de lider Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından sarı-lacivertli camiaya seslendi. 

Antalyaspor beraberliği sonrası şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe için karamsarlığa kapılmamak gerektiğini belirten Yıldırım, Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuştu.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK"

Geçmişte elde edilen başarıları hatırlatan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin daha önce 9 puan geriden gelerek şampiyonluk yaşadığını vurguladı.

"Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok."

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışındaki rakip Galatasaray'ın önündeki zorlu fikstüre de dikkat çekti.

"Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun."




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.