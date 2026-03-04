Sadettin Saran'dan motivasyon primleri!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, takımın moralini yüksek tutmak adına Gaziantep ve Samsunspor maçlarına özel prim belirledi.



Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu, Gaziantep deplasmanında takımı yalnız bırakmayacak.



Antalyaspor maçı sonrası futbolcularla sürekli temasta olan ve moral vermeye çalışan Sadettin Saran, Gaziantep'te alınacak galibiyete de prim vermeyi kararlaştırdı.



Saran'ın benzer şekilde pazar akşamı oynanacak Samsunspor maçına da özel bir prim belirleyeceği öğrenildi.



SÜREKLİ YÜKSEK MOTİVASYON



Sadettin Saran, ligde kalan 10 haftada tekrar aynı durumla karşılaşmamak için oyuncuların motivasyonunu sürekli yüksek tutmak adına özel mesai harcayacağı da öğrenildi.







