04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Anadolu Efes'in pivotu Vincent Poirier'den Final Four tahmini!

Anadolu Efes oyuncusu Vincent Poirier, EuroLeague'de Final Four için favorilerini açıkladı.

calendar 04 Mart 2026 10:53
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes'in pivotu Vincent Poirier'den Final Four tahmini!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Anadolu Efes pivotu Vincent Poirier, katıldığı programda EuroLeague Final Four tahminini yaptı.

FENERBAHÇE DE LİSTEDE

Poirier'e sezon sonunda Final Four'a kalmasını beklediği takımlar soruldu. Fransız uzun, tahmininde Fenerbahçe, Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos'u sıraladı.

ANADOLU EFES'E KAPIYI AÇIK BIRAKTI

Poirier, Anadolu Efes'in de hala şansı olduğunu belirtirken puan durumunda ilk dört sırada yer alan Fenerbahçe, Olympiakos ve Real Madrid ile birlikte 10'uncu sıradaki Panathinaikos'un dörtlü finalde boy göstereceğini tahmin etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.