Anadolu Efes'in pivotu Vincent Poirier'den Final Four tahmini!

Anadolu Efes pivotu Vincent Poirier, katıldığı programda EuroLeague Final Four tahminini yaptı.



FENERBAHÇE DE LİSTEDE



Poirier'e sezon sonunda Final Four'a kalmasını beklediği takımlar soruldu. Fransız uzun, tahmininde Fenerbahçe, Real Madrid, Panathinaikos ve Olympiakos'u sıraladı.



ANADOLU EFES'E KAPIYI AÇIK BIRAKTI



Poirier, Anadolu Efes'in de hala şansı olduğunu belirtirken puan durumunda ilk dört sırada yer alan Fenerbahçe, Olympiakos ve Real Madrid ile birlikte 10'uncu sıradaki Panathinaikos'un dörtlü finalde boy göstereceğini tahmin etti.



