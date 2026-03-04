Fenerbahçe'nin devre arasında Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao'nun sezon sonunda Brezilya'ya döneceği öğrenildi.
30 yaşındaki stoperin, ülkesinin köklü kulüplerinden Internacional ile anlaşma sağladığı belirtildi.
Brezilyalı savunmacıya İtalya'dan bazı kulüplerin de ilgi gösterdiği öne sürülürken, oyuncunun tercihini ülkesine dönmekten yana kullandığı ifade ediliyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sarı lacivertli formayla toplam 38 maça çıkan Becao, 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Rodrigo Becao'nun yeni durağı belli oldu!
Rodrigo Becao'nun, sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional ile anlaşma sağladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin devre arasında Kasımpaşa'ya kiraladığı Rodrigo Becao'nun sezon sonunda Brezilya'ya döneceği öğrenildi.
Fenerbahçe
