Empire Strikes Back: Formula 1'de favori Mercedes!

2014'ten 2021'e kadar Mercedes, 7 sürücü ve 8 takımlar şampiyonluğu kazandı.O yıllarda yenilmesi neredeyse imkansız görülen Mercedes için Star Wars'ın meşhur Imperial March'ı arka plan fonu olarak kullanılırdı. Özellikle, 2020'deki Mercedes W11 17 yarışın 13'ünü kazanmayı başarmıştı. Sürücüler sıralamasında Lewis Hamilton 1'inci, Valtteri Bottas ise 2'inci sırada yer almıştı.Dört yıl önce yer etkisi çağının başlamasıyla birlikte 'zafer makinesi' takılmaya başladı. Şu anda Ferrari için yarışan Lewis Hamilton ve George Russell, Gümüş Oklar için sadece yedi yarış galibiyetş elde edebildi. Takım patronu Toto Wolff, mühendislerin karmaşık araçları hiçbir zaman tam olarak anlayamadıklarını itiraf etti.Dört sezon boyunca istikrar, Mercedes için yabancı bir kelimeydi. Bir zamanlar hakimiyet kuran takımın sıfır şampiyonluk elde etmesi, yüksek beklentiler için elbette yetersizdi. Bu yıl bu durum değişeceğe benziyor.Yer etkisi çağı araçları artık geçmişte kaldı. Yeni yarış araçları, aerodinamik kuvvetlerini artık alt gövdeden değil, esas olarak aracın üstünden elde ediyor. Mercedes, başarı dolu yıllarında bu disiplini zaten ustaca kullanıyordu.2026'dan itibaren toplam gücün neredeyse yüzde 50'si bataryadan sağlanacak. Daha önce hiç bu kadar fazla elektrik gücü olmamıştı. Sezon başlamadan önce bile elektrik gücünün dağılımı hakkında birçok tartışma var. Sürücüler bataryayı şarj etmek için yakıt yakmak zorunda. Ayrıca daha fazla 'lift-and-coast' tekniği kullanılacak. Her şey maksimum elektrik gücü için...Enerji yönetimi, pistte başarı için temel bir unsur olacak. Mercedes'ten, bu alanda ödevlerini yaptıklarını duyuyoruz. Ayrıca içten yanmalı motorlarda da iyi bir konumdalar. Eleştirmenler, bunun sıkıştırma hilesi ile de ilgisi olduğunu düşünebilir. Çalışma sırasında oran, izin verilen 16:1 sınır değerinin üzerine çıkıyor. Ancak FIA, sınırın uyulup uyulmadığını şu anda sadece ortam sıcaklığında, araç dururken ölçüyor. Mercedes tüm gereklilikleri yerine kural kitabına göre yerine getiriyor.Diğer üreticiler, bu gri alan kullanımının yasal olup olmadığını bir an önce netleştirmek istediler. Uzun süren tartışmalardan sonra, FIA beş motor tedarikçisiyle nihai bir uzlaşmaya vardı. Buna göre, sıkıştırma artık 1 Haziran'dan itibaren hem normal ortam koşullarında hem de 130 derecelik çalışma sıcaklıklarında ölçülecek.Hakemler, 2027 yılından itibaren sadece sıcak ölçümlerin geçerli olacağını açıkladı. Soru, yeni düzenlemenin Mercedes'i ne kadar yavaşlatacağı ya da mühendislerin hala bir kozunun olup olmadığı...Güç ünitesi başarının sadece bir parçası. Araç da uygun olmalı. Son iki yılda, McLaren fabrika takımı motoru Mercedes'ten almasına rağmen daha iyi bir konumdaydı ve toplamda üç şampiyonluk kazandı. Woking'deki mühendisler daha iyi şasi inşa etmişti. Mercedes dişini sıkarak, sabrederek arkada beklemek zorunda kaldı ve sadece tebrik edebildi.W17, McLaren ile en azından aynı seviyede olmalı. Bahreyn'deki ikinci testte, araca ilk aerodinamik geliştirme paketi uygulandı. Ayrıca, Silverstone'daki shakedown'da da sürprizler yaşandı. Yeni Gümüş Ok, havayı arabanın altına yönlendirmek için difüzör duvarında bir deliğe sahip. Ferrari ve Red Bull da aynı fikri benimsedi.Barselona'daki Shakedown haftası ve Bahreyn'deki iki test maratonu sırasında elde edilen tur süreleri ve uzun mesafe sürüşleri, Mercedes'e yeni aracının bir şampiyonluk aracı olduğu konusunda güven verdi.George Russell ve Andrea Kimi Antonelli, Melbourne'a en büyük favoriler olarak gidiyor.Tabii ki istikrar sorunu var. Barselona'da Silver Arrow saat gibi çalışırken, Bahreyn'de ilk teknik sorunlar ortaya çıktı. Bu sorunlardan en çok etkilenen Antonelli oldu. Genç sürücü ilk hafta sadece 94 tur attı. İkinci testte ise son gün motor pnömatik sistemi onu durdurdu. Bu sorunlar nedeniyle Mercedes, tek tur performansını bırakıp uzun mesafe sürüşlerine, yarış simülasyonlarına odaklandı.Böylece Ferrari, Charles Leclerc ile güneşin tadını çıkardı. Ancak Mercedes, Ferrari'den korkmuyor. İtalyanlar, daha hafif bir araba ile en iyi zamanı elde etmiş olabilirler. Hızdan daha fazla baş ağrıtan şey teknik zorluklar. Bunlar Avustralya'ya kadar çözülmeli. Zira, hızlı bir araba, yolda kalırsa bir işe yaramaz."Üzerine inşa edebileceğimiz sağlam bir temelimiz var. Ancak, en önde mücadele etmek istiyorsak daha da gelişmemiz gerektiğini de biliyoruz." diyerek Andrea Kimi Antonelli ihtiyatlı bir iyimserlik sergiledi. Ancak Mercedes saat gibi çalışırsa, her şey başarılı bir sezon olacağını gösteriyor. O zaman 'imparatorluk' geri dönecek.Mercedes yeni sezona en büyük favori olarak giriyor. Hem motor hem de güç sistemi açısından takım iyi bir iş çıkardı. Güvenilirlik ise takımın aşil tendonu olabilir.