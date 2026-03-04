04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Nicolo Zaniolo'dan geleceği için açıklama

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo, kariyeri ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nicolo Zaniolo'dan geleceği için açıklama
Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve İtalya Serie A ekibi Udinese'de kiralık olarak kariyerini sürdüren İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Sky Sport'a dikkat çeken bir röportaj verdi.

Deneyimli oyuncu, kariyerinde olgunlaşmak istediğini belirterek "Olgunlaşmak istiyorum ama kendim için değil, ailem için. Artık iki çocuğum var ve onlara örnek olmam gerekiyor. Bu yüzden önce insan olarak, sonra futbolcu olarak gelişmek istiyorum. Eşim için üçüncü çocuğuyum diyebilirim; işler iyi gitmediğinde bile beni destekliyor. Bu sezon yaptıklarımın büyük kısmı onun sayesinde." ifadelerini kullandı.

İtalya Milli Takımı'nda yeniden kadroya girmek istediğini belirten Zaniolo, "Mavi forma, futbola başladığımdan beri hedefim. Bu performanslarla Gattuso'dan davet gelmesini umuyorum. Gelmezse de bir gün oraya ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Hedefim mart ayındaki play-off'larda ve Dünya Kupası'nda olmak." dedi.

"UDINESE'DE ÇOK MUTLUYUM"

Udinese'deki geleceği hakkında da kritik açıklamalar yapan Zaniolo, "Udinese'ye çok büyük minnettarlığım var. Son 2 yılda pek iyi oynamadım. Udinese bana inanan az sayıdaki takımdan birisi oldu. Sezon sona erdiği zaman geleceğim hakkında görüşeceğiz. Udinese'de çok mutluyum ve başka bir şey aramıyorum. Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic iyi bir teknik direktör ve iyi bir insan. Bana oğlu gibi davranıyor" dedi.

Diz sakatlığından sonra sahalara dönmek için yoğun çaba harcadığını belirten Zaniolo sözlerini şöyle tamamladı:

"Elinden gelenin en iyisini yapan biriyim. En kısa sürede dönmek için her şeyi yaptım. Sabah dokuzdan akşam altıya kadar, bir gün bile izin yapmadan antrenman tesisindeydim. Çünkü çok çalışmanın her zaman karşılığını verdiğine inanıyorum."

BU SEZON ZANIOLO

Zaniolo bu sezon, İtalyan ekibinde çıktığı 25 karşılaşmada 6 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
