Dubai uçuşları açıldı mı, başladı mı?

ABD ve İran arasındaki çatışmalar, küresel havacılık sistemini felç etti. Dünyanın en yoğun hava koridorlarından biri olan Ortadoğu'da hava sahaları güvenlik gerekçesiyle ticari uçuşlara kapatıldı.

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, İsrail, Bahreyn, Irak ve Ürdün hava sahaları bu sabah neredeyse boş kaldı.

Dubai, Abu Dabi ve Doha'dan her yıl milyonlarca yolcu seyahat ediyor. Emirates, Etihad ve Qatar Airways gibi büyük hava yolu şirketlerinin merkezlerinin de bu bölgede bulunması nedeniyle kriz, küresel uçuş ağını büyük ölçüde etkiledi.

Tüm uçuşlarını askıya alan Emirates, dün gece "sınırlı sayıda" uçuşa yeniden başladı. Fly Dubai de sınırlı uçuşu geçti.

Dubai Havalimanı'ndan yapılan açıklamada bu sabah bazı ticari uçuşların planlandığı belirtilse de yolculara hava yolu şirketleri tarafından doğrudan bilgilendirilmedikçe havalimanına gitmemeleri tavsiye edildi.

Etihad'ın Abu Dabi çıkışlı ve varışlı tüm tarifeli seferleri 4 Mart yerel saatle 14.00'e kadar askıya alındı. Şirket yalnızca yetkililerle koordineli bir şekilde bazı kargo ve tahliye uçuşlarının yapılabileceğini duyurdu.

Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle Qatar Airways'in Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşları da durduruldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Dubai uçuşlarını 4 Mart'a kadar askıya aldı. Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil, Dammam ve Tahran seferleri ise 8 Mart'a kadar durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026 tarihine kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşların ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiği bildirilmişti.

Pegasus Hava Yolları'nın ayrıca İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyeceği açıklanmıştı.

Uçuş analiz firması Cirium'a göre cumartesi gününden bu yana Orta Doğu'ya giriş ve çıkış dahil en az 11 bin uçuş iptal edildi. FlightAware verilerine göre sadece salı sabahı itibarıyla 1.000'den fazla uçuş iptal edildi.

Bu durumun 1 milyondan fazla insanı etkilediği belirtiliyor.

Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Suriye'de tam veya kısmi kapanmaların pazartesi sona ermesi planlanmıştı ancak Flightradar24'e göre bu kısıtlamalar genişletilebilir.