04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu!

Cagliari, Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini alarak genç oyuncuyla 2030'a kadar sözleşme imzalamaya hazırlandığı öne sürüldü.

calendar 04 Mart 2026 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için flaş bir iddia gündeme geldi.

Tuttomercato'da yer alan haberde Cagliari, sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini almaya hazırlanıyor.

İKİNCİ YARIDA ÇIKIŞ YAKALADI

2005 doğumlu futbolcu, özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla dikkat çekti. Son 12 lig maçında 4 gol kaydeden genç oyuncu, hücum hattında düzenli forma şansı buldu.

"40 MİLYON EUROLUK OYUNCU OLUR"

Sportif direktör Guido Angelozzi daha önce yaptığı açıklamada, oyuncunun bonservisi için yaklaşık 12 milyon euroyu gözden çıkardıklarını belirtmişti. Angelozzi ayrıca, "Gol atmaya devam ederse 40 milyon euroluk oyuncu olur" ifadelerini kullandı.

MAAŞINDA İYİLEŞTİRME

Sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Semih Kılıçsoy sezon sonunda resmen Cagliari'nin futbolcusu olacak. Genç oyuncunun sözleşmesinin 2030'a kadar uzatılması ve maaşında iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
