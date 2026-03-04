04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Beşiktaş evinin kralı!

Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi önemli bir istatistik dikkat çekiyor. Hem stadın yenilenen hali hem de İnönü Stadı döneminde sarı-kırmızılı takıma karşı elde edilen başarı göze çarpıyor.

calendar 04 Mart 2026 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş evinin kralı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, sahasında lig lideri Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibin rakibine karşı iç sahada kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Hem 2016'dan bu yana maçların oynandığı Tüpraş Stadı'nda hem de İnönü Stadı döneminde Beşiktaş, ezeli rakibine karşı önemli bir başarı grafiği yakaladı.

TÜPRAŞ STADI'NDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, 2016'dan bu yana Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı yalnızca 2023-24 sezonunda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Yeni statta oynanan 9 lig maçında siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

TARİHİ REKABETTE EV SAHİBİ AVANTAJI

Lig tarihine bakıldığında da Beşiktaş'ın sahasında önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a karşı evinde 74 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar 43 kez kazandı. İki takım arasındaki 54 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında ligde son olarak Tüpraş Stadı inşaat halindeyken 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında üst üste iki galibiyet elde etmişti.

1996'dan itibaren lig ve kupa maçları birlikte değerlendirildiğinde ise Galatasaray, son 30 yılda Beşiktaş deplasmanında 7 galibiyet alırken, Beşiktaş aynı süreçte 14 kez sahadan galip ayrıldı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.