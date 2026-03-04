Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, sahasında lig lideri Galatasaray'ı konuk edecek.
Dev derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibin rakibine karşı iç sahada kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Hem 2016'dan bu yana maçların oynandığı Tüpraş Stadı'nda hem de İnönü Stadı döneminde Beşiktaş, ezeli rakibine karşı önemli bir başarı grafiği yakaladı.
TÜPRAŞ STADI'NDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK
Beşiktaş, 2016'dan bu yana Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı yalnızca 2023-24 sezonunda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.
Yeni statta oynanan 9 lig maçında siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
TARİHİ REKABETTE EV SAHİBİ AVANTAJI
Lig tarihine bakıldığında da Beşiktaş'ın sahasında önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a karşı evinde 74 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar 43 kez kazandı. İki takım arasındaki 54 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında ligde son olarak Tüpraş Stadı inşaat halindeyken 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında üst üste iki galibiyet elde etmişti.
1996'dan itibaren lig ve kupa maçları birlikte değerlendirildiğinde ise Galatasaray, son 30 yılda Beşiktaş deplasmanında 7 galibiyet alırken, Beşiktaş aynı süreçte 14 kez sahadan galip ayrıldı.
Beşiktaş evinin kralı!
Beşiktaş'ta Galatasaray maçı öncesi önemli bir istatistik dikkat çekiyor. Hem stadın yenilenen hali hem de İnönü Stadı döneminde sarı-kırmızılı takıma karşı elde edilen başarı göze çarpıyor.
Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, sahasında lig lideri Galatasaray'ı konuk edecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
-
9
Fatih Tekke: "Söyleyince bana kızıyorlar!"
-
8
Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
-
7
Abdülkerim Bardakcı'dan bir ilk
-
6
Premier Lig'de Adama Tarore'ye görülmemiş yasak
-
5
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
4
Renato Nhaga'dan Beşiktaş açıklaması
-
3
Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!
-
2
Real'de Rodri hareketliliği: City satışa hazır
-
1
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Kulüp itiraz edecek!
- 10:53 Anadolu Efes'in pivotu Vincent Poirier'den Final Four tahmini!
- 10:50 Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun, hedefimiz büyük"
- 10:48 Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder ile özel görüşme!
- 10:41 Galatasaray'ın UEFA'dan ödeme alacağı tarih belli oldu
- 10:40 Orkun Kökçü, derbide bir ilkin peşinde!
- 10:23 Fenerbahçe Milan Skriniar'ı mumla arıyor!
- 10:18 Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı!
- 10:15 NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls'u 116-108 yendi
- 10:05 Domenico Tedesco, Gaziantep'te de yok!
- 10:03 Beşiktaş evinin kralı!
- 09:50 Sadettin Saran'dan motivasyon primleri!
- 09:46 Fenerbahçe'de kaptanlar dümende
- 09:44 Sergen Yalçın: "Sakin beyler, derbi var!"
- 09:31 Okan Buruk'un yeni kozu: Renato Nhaga
- 09:29 Sadettin Saran'dan Domencio Tedesco'ya destek!
- 09:27 Fenerbahçe'de Marco Asensio farkı! Dünya yıldızlarını solladı
- 09:11 Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı
- 09:04 Evren Turhan: "Asprilla sezon sonu Girona'ya döner"
- 08:43 Galatasaray'da Ahmed Kutucu, zoru başardı
- 08:20 Levent Tüzemen'den Galatasaray'ın yıldızına övgüler: "Liverpool'a mesaj gönderdi"
- 08:16 Fenerbahçe'de savunma 'sakata' geldi!
- 08:01 Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Skrinar'a teklif var!
- 02:27 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
- 02:19 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 02:04 Sporting taraftarı önünde avantajı kaptı
- 02:04 Alanyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!
- 01:47 Arda Kardeşler'den itiraflar!
- 01:30 Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası
- 01:10 Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
- 01:02 Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!
- 00:58 Onuralp Çevikkan: ''Kupayı almak istiyoruz''
- 00:56 Como ile İnter'den sessiz randevu
- 00:46 Joao Pereira: "Bu şekilde bir şey başarmak imkansız"
- 00:43 Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
- 00:34 Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!
- 00:30 Felipe Augusto: "Kendimi geliştirdiğime inanıyorum"
- 00:28 Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı
- 00:05 Uçar: ''Sezon sonu taraftarı mutlu etmek isiyoruz''
- 23:52 Kayserispor-Trabzonspor maçı kadınlara ücretsiz
- 23:21 Abdülkerim Bardakcı'dan bir ilk
- 23:10 Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması
- 23:01 Fatih Tekke: "Söyleyince bana kızıyorlar!"
- 22:59 Renato Nhaga'dan Beşiktaş açıklaması
- 22:52 Can Armando Güner: "Hayallerim gerçek oldu"
- 22:52 Nuri Şahin: "Yazık oldu"
- 22:42 Ayhancan Güven'in Katar yarışı güvenlikten ötürü ertelendi
- 22:38 UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Kulüp itiraz edecek!
- 22:30 Galatasaray kupada kusursuz!
- 22:27 Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!
- 22:17 Galatasaray Çağdaş Faktoring, Final Four'da!
- 22:01 Serdal Adalı: "Acı da çeksek üstesinden geleceğiz!"
- 21:41 Serdal Adalı'dan 123.yıl paylaşımı: "İyi ki doğdun büyük Beşiktaş"
- 21:29 FIFA'dan Serik Spor'a 3 dönemlik transfer yasağı
- 21:29 Fenerbahçe Medicana, Kupa Voley'de yarı finalde!
- 20:55 İngiltere'den açıklama: "Türkiye bize güvenlik teminatı verdi!"
- 20:09 Necla Güngör Kıragası: "Genç oyuncuları ilk 11'de değerlendirdik"
- 19:47 Süper Lig'den 8 takım PFDK'ye sevk edildi
- 19:43 Başakşehir - Trabzonspor: 11'ler
- 19:36 Alanyaspor - Galatasaray: 11'ler
- 19:20 Helmut Marko, F1'deki güç sıralamasını açıkladı!
Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
Como ile İnter'den sessiz randevu
Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!
Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı
Real'de Rodri hareketliliği: City satışa hazır
Rodrygo'ya Dünya Kupası şoku!
Fabian Hürzeler: "Net oyun süresi için kural gelmeli"
Real Madrid'den Schlotterbeck için temas yok!
Premier Lig'de Adama Tarore'ye görülmemiş yasak
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13