Beşiktaş evinin kralı!

Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşmalarından biri 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş, sahasında lig lideri Galatasaray'ı konuk edecek.



Dev derbi öncesinde siyah-beyazlı ekibin rakibine karşı iç sahada kurduğu üstünlük dikkat çekiyor. Hem 2016'dan bu yana maçların oynandığı Tüpraş Stadı'nda hem de İnönü Stadı döneminde Beşiktaş, ezeli rakibine karşı önemli bir başarı grafiği yakaladı.



TÜPRAŞ STADI'NDA BÜYÜK ÜSTÜNLÜK



Beşiktaş, 2016'dan bu yana Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a karşı yalnızca 2023-24 sezonunda oynanan karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.



Yeni statta oynanan 9 lig maçında siyah-beyazlılar 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.



TARİHİ REKABETTE EV SAHİBİ AVANTAJI



Lig tarihine bakıldığında da Beşiktaş'ın sahasında önemli bir üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'a karşı evinde 74 galibiyet alırken, sarı-kırmızılılar 43 kez kazandı. İki takım arasındaki 54 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında ligde son olarak Tüpraş Stadı inşaat halindeyken 2013-14 ve 2014-15 sezonlarında üst üste iki galibiyet elde etmişti.



1996'dan itibaren lig ve kupa maçları birlikte değerlendirildiğinde ise Galatasaray, son 30 yılda Beşiktaş deplasmanında 7 galibiyet alırken, Beşiktaş aynı süreçte 14 kez sahadan galip ayrıldı.







