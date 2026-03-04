04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı!

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'de ilk 21 lig maçında yakaladığı 2.24 puan ortalamasıyla Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı.

04 Mart 2026 10:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı!
Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler önce Kasımpaşa, ardından Antalyaspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla da 4 puan daha az topladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde oynanan 24 maçın 21'inde takımın başında yer aldı. İtalyan çalıştırıcı henüz yenilgi yaşamasa da ortaya çıkan tablo tartışmaları beraberinde getirdi. 

21 MAÇTA 13 GALİBİYET

40 yaşındaki teknik adam, görev aldığı 21 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken 8 maçtan beraberlikle ayrıldı. Tedesco'nun maç başına puan ortalaması ise 2.24 oldu.

Genç teknik direktör bu performansla, Fenerbahçe'nin son dört sezondaki teknik adamları arasında ilk 21 lig maçında en düşük üçüncü puan ortalamasına sahip isim konumunda. Sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde aynı süreçte 2.57 puan ortalaması yakalamıştı.

JOSE MOURINHO - JORGE JESUS

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile bu periyotta 2.43 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe'de Tedesco'nun geride bırakabildiği tek teknik direktör, 2022-23 sezonunda görev yapan Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adam o sezon aynı süreçte 2.14 puan ortalamasında kalmıştı.

AVRUPA'YA EN ERKEN VEDA

Öte yandan Domenico Tedesco, Avrupa kupalarına veda açısından da meslektaşlarının gerisinde kaldı. Jesus ve Mourinho dönemlerinde Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, İsmail Kartal yönetiminde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerlemişti.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
