Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı!

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler önce Kasımpaşa, ardından Antalyaspor ile berabere kalarak lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü.



Fenerbahçe, geçen sezonun aynı dönemine kıyasla da 4 puan daha az topladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, bu sezon ligde oynanan 24 maçın 21'inde takımın başında yer aldı. İtalyan çalıştırıcı henüz yenilgi yaşamasa da ortaya çıkan tablo tartışmaları beraberinde getirdi.



21 MAÇTA 13 GALİBİYET



40 yaşındaki teknik adam, görev aldığı 21 karşılaşmanın 13'ünü kazanırken 8 maçtan beraberlikle ayrıldı. Tedesco'nun maç başına puan ortalaması ise 2.24 oldu.



Genç teknik direktör bu performansla, Fenerbahçe'nin son dört sezondaki teknik adamları arasında ilk 21 lig maçında en düşük üçüncü puan ortalamasına sahip isim konumunda. Sarı-lacivertliler, 2023-24 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde aynı süreçte 2.57 puan ortalaması yakalamıştı.



JOSE MOURINHO - JORGE JESUS



Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho ile bu periyotta 2.43 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe'de Tedesco'nun geride bırakabildiği tek teknik direktör, 2022-23 sezonunda görev yapan Jorge Jesus oldu. Portekizli teknik adam o sezon aynı süreçte 2.14 puan ortalamasında kalmıştı.



AVRUPA'YA EN ERKEN VEDA



Öte yandan Domenico Tedesco, Avrupa kupalarına veda açısından da meslektaşlarının gerisinde kaldı. Jesus ve Mourinho dönemlerinde Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselirken, İsmail Kartal yönetiminde ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar ilerlemişti.







