Fenerbahçe Milan Skriniar'ı mumla arıyor!

Fenerbahçe'de defansın sigortası Milan Skriniar'ın sakatlığı sonrası rüzgâr ters döndü.



Avrupa Ligi'nde Kadıköy'deki ilk maçta Nottingham Forest önünde sakatlanan futbolcu oyundan çıktıktan sonra takım iki gol yedi ve 3-0 mağlup oldu.



Onun yokluğundaki rövanşta Fenerbahçe iki farklı öndeyken yediği golle Avrupa'ya veda etti.



Ligde de Kasımpaşa önünde galip durumda iken Guendouzi'nin büyük gafletinde yenen gol şampiyonluk yarışında ağır darbe oldu.







