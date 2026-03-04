Fenerbahçe'de Marco Asensio farkı! Dünya yıldızlarını solladı

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor.



Sarı-lacivertli ekibin 10 numarası, 2026 takvim yılında yaptığı skor katkısıyla zirvede yer aldı. İspanyol futbolcu, bu süreçte attığı 3 gol ve yaptığı 5 asistle toplam 8 gole katkı vererek Avrupa'nın top 15 liginde en fazla skor katkısı yapan 10 numaralar arasına girdi.



Asensio, bu performansıyla Cole Palmer, Dani Olmo ve Fermin Lopez gibi isimleri geride bırakmayı başardı.



SEZON PERFORMANSI



Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Asensio, Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.



Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.



30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.



