03 Mart
Alanyaspor-Galatasaray
1-2
03 Mart
Fethiyespor-Karagümrük
0-2
03 Mart
İstanbulspor-Boluspor
0-0
03 Mart
Başakşehir-Trabzonspor
2-4
03 Mart
Leeds United-Sunderland
0-1
03 Mart
Everton-Burnley
2-0
03 Mart
Bournemouth-Brentford
0-0
03 Mart
Wolves-Liverpool
2-1
03 Mart
Barcelona-Atletico Madrid
3-0

Fenerbahçe'de Marco Asensio farkı! Dünya yıldızlarını solladı

Fenerbahçe'de Marco Asensio, 2026 takvim yılında 3 gol ve 5 asistle 8 gole katkı vererek Avrupa'nın top 15 liginde en fazla skor katkısı yapan 10 numaralar arasına girdi.

calendar 04 Mart 2026 09:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Marco Asensio farkı! Dünya yıldızlarını solladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe'nin sezon başında Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Marco Asensio, ortaya koyduğu performansla dikkat çekmeye devam ediyor. 

Sarı-lacivertli ekibin 10 numarası, 2026 takvim yılında yaptığı skor katkısıyla zirvede yer aldı. İspanyol futbolcu, bu süreçte attığı 3 gol ve yaptığı 5 asistle toplam 8 gole katkı vererek Avrupa'nın top 15 liginde en fazla skor katkısı yapan 10 numaralar arasına girdi.

Asensio, bu performansıyla Cole Palmer, Dani Olmo ve Fermin Lopez gibi isimleri geride bırakmayı başardı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe taraftarının sevgilisi haline gelen Asensio, Süper Lig'de bu sezon 20 maçta forma giydi. İspanyol yıldız bu karşılaşmalarda 11 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev alan tecrübeli oyuncu, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

30 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
