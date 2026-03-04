Domenico Tedesco, Gaziantep'te de yok!

Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti.



Tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak.



Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.



Fenerbahçe 'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İnfluenza hastalığına yakalanan Domenico Tedesco, rahatsızlığın akciğerlerine kadar inmesi nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istirahate çekildi.Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de, teknik direktörü Domenico Tedesco'nun ağır bir enfeksiyon geçirmesi nedeniyle tedavi sürecinin devam ettiğini kamuoyuyla paylaştı.Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;