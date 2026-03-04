04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Domenico Tedesco, Gaziantep'te de yok!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Gaziantep FK maçında da takımının başında olamayacak.

calendar 04 Mart 2026 10:05 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 10:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco, Gaziantep'te de yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Domenico Tedesco, Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile oynanan maçtan önce yaşadığı rahatsızlık sebebiyle takımın başında yer alamamış ve karşılaşmayı konakladıkları otelden takip etmişti.

Tedavisi İstanbul'da süren 40 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta da takımdan ayrı kalacak.

Bu akşam saat 20.30'da oynanacak mücadelede Tedesco'nun yerine Zeki Murat Göle görev yapacak.


INFLUENZA OLDU, HASTALIK CİĞERLERE İNDİ

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İnfluenza hastalığına yakalanan Domenico Tedesco, rahatsızlığın akciğerlerine kadar inmesi nedeniyle doktorların tavsiyesi üzerine istirahate çekildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de, teknik direktörü Domenico Tedesco'nun ağır bir enfeksiyon geçirmesi nedeniyle tedavi sürecinin devam ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle tedavi süreci devam etmektedir.

Bu doğrultuda hocamız, bugün oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan takımımızın başında yer alamayacaktır.

Söz konusu karşılaşmada takımımızın teknik sorumluluğunu yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle üstlenecektir.

Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco'nun, hafta sonu oynayacağımız Samsunspor karşılaşmasında takımımızın başında olması planlanmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
