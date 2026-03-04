EuroLeague'in 3 yıllık dev planı: 2.5 milyar dolar!

Avrupa basketbolunun geleceği açısından kritik bir dönemde, EuroLeague Commercial Assets (ECA) Hissedarlar Kurulu 3 Mart 2026'da bir araya geldi ve organizasyonun uzun vadeli büyüme stratejisini masaya yatırdı.



Toplantı sonucunda, EuroLeague'in kurumsal değerini üç sezon içinde 2.5 milyar euroya çıkarmayı hedefleyen kapsamlı bir iş planı onaylandı.



2.5 MİLYAR EURO DEĞERLEME HEDEFİ



ECA tarafından kabul edilen üç yıllık stratejik iş planı; ligin kolektif değerini ve kulüplerin bireysel varlık değerlerini artırmayı amaçlıyor. Yol haritasında öne çıkan başlıklar şu şekilde:



- Kalıcı lisans (franchise) modelinin değerlendirilmesi ve lisans sayısının artırılması



- Dijital dönüşüm ve doğrudan tüketiciye yönelik (direct-to-consumer) yapılanmanın güçlendirilmesi



- Coğrafi genişleme stratejisi



- Yönetim, operasyon ve ticari yapıda yapısal iyileştirmeler



Ayrıca hissedarlar, stratejik büyüme projeleri için 1.5 milyar euro yatırım toplanması olasılığını değerlendirme kararı aldı. Bunun yanında, salonların modernizasyonu ve ticari geliştirme faaliyetleri için en az 1 milyar euroluk ek bir sermaye artışı planlanıyor.



Bu yatırımla birlikte altyapı standartlarının yükseltilmesi, taraftar deneyiminin geliştirilmesi ve yeni gelir kalemlerinin oluşturulması hedefleniyor.



GELİRLERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ



Toplantıda paylaşılan finansal verilere göre:



- Lig gelirlerinde yıllık bazda %9 artış öngörülüyor.



- Kulüplere yapılan ekonomik dağıtımda %18 artış bekleniyor.



- Son üç sezonda kulüp gelirleri toplamda %40 büyüdü.



- Maç günü gelirleri %85, ticari gelirler ise %30 oranında yükseldi.



Bu veriler, EuroLeague ekosisteminin finansal olarak güçlendiğini ortaya koyuyor.



NBA İLE İŞ BİRLİĞİ MESAJI



Toplantının önemli başlıklarından biri de NBA ile yürütülen temaslar oldu. EuroLeague CEO'su, NBA üst düzey yöneticileriyle Avrupa'daki olası iş birliği fırsatları hakkında yapılan görüşmelerle ilgili hissedarlara bilgi verdi.



ECA Kurulu, hem lig hem de kulüp bazında stratejik ortaklık ihtimaline açık olduklarını yineledi. NBA'in bu ay tamamlaması beklenen yatırım süreci sonrasında tarafların tüm olası senaryoları birlikte değerlendireceği ifade edildi.



EuroLeague yönetimi, açıklanan yol haritasıyla birlikte organizasyonu büyüme, inovasyon ve küresel konumlanma açısından yeni bir döneme taşımayı hedefliyor.



