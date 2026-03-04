Virgil van Dijk: 'Yavaşız, tahmin edilebiliriz'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Liverpool, ligde son sırada yer alan Wolverhamptan'a 2-1 mağlup oldu.



Maç sonrası konuşan Liverpool'un savunma oyuncusu Virgil van Dijk, takımının performansını eleştirdi.



Mücadeleyi değerlendiren Van Dijk, "Bu yenilgi bizim hatamız. Bence yavaştık, tahmin edilebilirdik, top hakimiyetinde dikkatsizdik, yanlış kararlar verdik. Ve tabii ki rakibe şans vermedik, ama tabii ki, böyle bir performans sergilerseniz, sonuç da böyle olur. Ve bu bir gerçek ve bu sonuç hayal kırıklığı yaratıyor." dedi.



Takım olarak maçları analiz ettiklerini belirten Hollandalı oyuncu, "Topa çoğunlukla sahip olduk ama yine de yanlış kararlar verdik ve sonuç alamadık. Gol yemek her zaman hayal kırıklığı yaratır. Defans olarak sağlamdık ama bu maçı kaybettik. Hızlıca ilerlememiz ve sonraki maçlarda iyi performans göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Van Dijk, maçta faul kararları ve rakibe verilen fırsatlara da değinerek, "Son birkaç haftadır bazı faullerin verilmesi, verilmemesi ve hakemlerin faul vermemesi konusunda çok fazla spekülasyon yapıldı. Gerçek bu ve bununla başa çıkmak zorundayız. Wolves 1-0 öne geçti ve sonra maalesef 2-1'i bir anlık hata ile attılar. Büyük bir hataydı. Ama bence bu noktaya gelmemeliydi. Ama bugün oldu ve bence onlar için de geçen hafta Villa ile oynadıkları maçta da oldu. Ve bence onlara iki gol hediye ettik. Ama evet, bugün çok hayal kırıklığına uğradık." dedi.



Sezonun zorluklarına da dikkat çeken van Dijk, "Tüm sezon kolay değil. Yani, birçok nedenden dolayı her zaman inişli çıkışlı bir sezon olacaktı ve lig çok güçlü. Lig çok zorlu. Her üç, dört günde bir büyük bir maç var. Herkesin en iyi performansını göstermesi gerekiyor. Bu anlamda büyük bir kadroya ihtiyacımız var ve sonuçlara ihtiyacımız var. Son birkaç hafta kazanmıştık ama bugün kazanmadık. Bu da hala yapmamız gereken işler olduğunu gösteriyor. Bu oldukça açık ve odaklanmamız gereken şey bu." diye ekledi.



LIVERPOOL MAÇLARI NE ZAMAN?



Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmayı 10 Mart Salı günü Rams Park'ta oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 18 Mart Çarşamba günü İngiltere'de gerçekleştirilecek.











