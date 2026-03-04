Basketbol EuroLeague 30. hafta heyecanı, 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta, 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.
Türk takımları, bu hafta iç sahada Fransız ekipleriyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, 5 Mart Perşembe günü Monaco'yu, Anadolu Efes ise cuma günü LDLC ASVEL'i ağırlayacak.
Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 mücadelede aldığı 21 galibiyetle lider durumda. 29 maçta 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.
2 MAÇ ERTELENDİ
İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemesinin ardından Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi.
Maccabi Rapyd ile Hapoel IBI arasında İsrail'de oynanması planlanan mücadele ile Partizan-Dubai Basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelendi.
EUROLEAGUE'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
5 Mart Perşembe:
20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)
22.30 Valencia Basket (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)
22.45 Real Madrid (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)
6 Mart Cuma:
20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)
EuroLeague'de 30. hafta heyecanı!
Basketbol EuroLeague 30. hafta heyecanı, 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla start verecek.
Basketbol EuroLeague 30. hafta heyecanı, 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fatih Tekke: "Söyleyince bana kızıyorlar!"
-
9
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı
-
8
Premier Lig'de Adama Tarore'ye görülmemiş yasak
-
7
Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
-
6
Renato Nhaga'dan Beşiktaş açıklaması
-
5
Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
-
4
UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Kulüp itiraz edecek!
-
3
Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
-
2
Real'de Rodri hareketliliği: City satışa hazır
-
1
Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!
- 12:43 İtalyanlar duyurdu! Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy piyangosu!
- 12:37 Türkiye Kupası'nda son hafta maçlarının hakemleri açıklandı!
- 12:28 Eyüpspor'un Türkiye Kupası'nda konuğu Konyaspor!
- 12:28 UEFA'dan Galatasaray açıklaması; cezanın 3 nedeni
- 12:24 EuroLeague'de 30. hafta heyecanı!
- 12:16 Fenerbahçe Beko'nun konuğu Monaco
- 12:13 Empire Strikes Back: Formula 1'de favori Mercedes!
- 12:08 Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek finalinde ACH Volley'e konuk
- 12:06 Virgil van Dijk: "Yavaşız, tahmin edilebiliriz"
- 11:23 Domenico Tedesco, ideal 11'ini bulamadı!
- 11:20 Rodrigo Becao'nun yeni durağı belli oldu!
- 11:16 EuroLeague'in 3 yıllık dev planı: 2.5 milyar dolar!
- 10:53 Anadolu Efes'in pivotu Vincent Poirier'den Final Four tahmini!
- 10:50 Ertuğrul Doğan: "Yolumuz uzun, hedefimiz büyük"
- 10:48 Sergen Yalçın'dan Cengiz Ünder ile özel görüşme!
- 10:41 Galatasaray'ın UEFA'dan ödeme alacağı tarih belli oldu
- 10:40 Orkun Kökçü, derbide bir ilkin peşinde!
- 10:23 Fenerbahçe Milan Skriniar'ı mumla arıyor!
- 10:18 Domenico Tedesco, Jose Mourinho'nun gerisinde kaldı!
- 10:15 NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls'u 116-108 yendi
- 10:05 Domenico Tedesco, Gaziantep'te de yok!
- 10:03 Beşiktaş evinin kralı!
- 09:50 Sadettin Saran'dan motivasyon primleri!
- 09:46 Fenerbahçe'de kaptanlar dümende
- 09:44 Sergen Yalçın: "Sakin beyler, derbi var!"
- 09:31 Okan Buruk'un yeni kozu: Renato Nhaga
- 09:29 Sadettin Saran'dan Domencio Tedesco'ya destek!
- 09:27 Fenerbahçe'de Marco Asensio farkı! Dünya yıldızlarını solladı
- 09:11 Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'yi ayağa kaldıran şampiyonluk çıkışı
- 09:04 Evren Turhan: "Asprilla sezon sonu Girona'ya döner"
- 08:43 Galatasaray'da Ahmed Kutucu, zoru başardı
- 08:20 Levent Tüzemen'den Galatasaray'ın yıldızına övgüler: "Liverpool'a mesaj gönderdi"
- 08:16 Fenerbahçe'de savunma 'sakata' geldi!
- 08:01 Fenerbahçe'de Oosterwolde ve Skrinar'a teklif var!
- 02:27 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Muhtemel 11'ler
- 02:19 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 02:04 Sporting taraftarı önünde avantajı kaptı
- 02:04 Alanyaspor'dan Galatasaray maçı sonrası penaltı tepkisi!
- 01:47 Arda Kardeşler'den itiraflar!
- 01:30 Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası
- 01:10 Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
- 01:02 Barcelona, çılgın geri dönüşü tamamlayamadı!
- 00:58 Onuralp Çevikkan: ''Kupayı almak istiyoruz''
- 00:56 Como ile İnter'den sessiz randevu
- 00:46 Joao Pereira: "Bu şekilde bir şey başarmak imkansız"
- 00:43 Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
- 00:34 Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!
- 00:30 Felipe Augusto: "Kendimi geliştirdiğime inanıyorum"
- 00:28 Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı
- 00:05 Uçar: ''Sezon sonu taraftarı mutlu etmek isiyoruz''
- 23:52 Kayserispor-Trabzonspor maçı kadınlara ücretsiz
- 23:21 Abdülkerim Bardakcı'dan bir ilk
- 23:10 Okan Buruk'tan Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması
- 23:01 Fatih Tekke: "Söyleyince bana kızıyorlar!"
- 22:59 Renato Nhaga'dan Beşiktaş açıklaması
- 22:52 Can Armando Güner: "Hayallerim gerçek oldu"
- 22:52 Nuri Şahin: "Yazık oldu"
- 22:42 Ayhancan Güven'in Katar yarışı güvenlikten ötürü ertelendi
- 22:38 UEFA'dan Galatasaray'a ceza! Kulüp itiraz edecek!
- 22:30 Galatasaray kupada kusursuz!
Virgil van Dijk: "Yavaşız, tahmin edilebiliriz"
Liverpool'a Wolves'tan büyük tokat
Como ile İnter'den sessiz randevu
Hull City zirvede yarışında fırsat tepti
Sunderland galibiyet hasretini bitirdi!
Everton, Burnley karşısında iki golle kazandı
Real'de Rodri hareketliliği: City satışa hazır
Rodrygo'ya Dünya Kupası şoku!
Fabian Hürzeler: "Net oyun süresi için kural gelmeli"
Real Madrid'den Schlotterbeck için temas yok!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|24
|18
|4
|2
|58
|18
|58
|2
|Fenerbahçe
|24
|15
|9
|0
|54
|23
|54
|3
|Trabzonspor
|24
|15
|6
|3
|48
|28
|51
|4
|Beşiktaş
|24
|13
|7
|4
|45
|29
|46
|5
|Göztepe
|24
|11
|9
|4
|27
|16
|42
|6
|Başakşehir
|24
|11
|6
|7
|42
|26
|39
|7
|Samsunspor
|24
|7
|11
|6
|25
|27
|32
|8
|Kocaelispor
|24
|8
|6
|10
|21
|25
|30
|9
|Gaziantep FK
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|29
|10
|Rizespor
|24
|6
|9
|9
|31
|35
|27
|11
|Alanyaspor
|24
|5
|11
|8
|26
|30
|26
|12
|Antalyaspor
|24
|6
|6
|12
|24
|38
|24
|13
|Gençlerbirliği
|24
|6
|6
|12
|28
|34
|24
|14
|Konyaspor
|24
|5
|8
|11
|27
|37
|23
|15
|Eyüpspor
|24
|5
|7
|12
|19
|35
|22
|16
|Kasımpaşa
|24
|4
|8
|12
|20
|35
|20
|17
|Kayserispor
|24
|3
|11
|10
|18
|43
|20
|18
|Karagümrük
|24
|3
|4
|17
|21
|45
|13