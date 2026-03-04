04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

EuroLeague'de 30. hafta heyecanı!

Basketbol EuroLeague 30. hafta heyecanı, 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla start verecek.

calendar 04 Mart 2026 12:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbol EuroLeague 30. hafta heyecanı, 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. 

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta, 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.

Türk takımları, bu hafta iç sahada Fransız ekipleriyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, 5 Mart Perşembe günü Monaco'yu, Anadolu Efes ise cuma günü LDLC ASVEL'i ağırlayacak.

Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 mücadelede aldığı 21 galibiyetle lider durumda. 29 maçta 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.

2 MAÇ ERTELENDİ

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemesinin ardından Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi.

Maccabi Rapyd ile Hapoel IBI arasında İsrail'de oynanması planlanan mücadele ile Partizan-Dubai Basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelendi.

EUROLEAGUE'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:

5 Mart Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)

22.30 Valencia Basket (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)

6 Mart Cuma:

20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

