EuroLeague'de 30. hafta heyecanı!

Basketbol EuroLeague 30. hafta heyecanı, 5 Mart Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta, 5 Mart Perşembe ve 6 Mart Cuma günü oynanacak müsabakalarla tamamlanacak.



Türk takımları, bu hafta iç sahada Fransız ekipleriyle karşılaşacak. Fenerbahçe Beko, 5 Mart Perşembe günü Monaco'yu, Anadolu Efes ise cuma günü LDLC ASVEL'i ağırlayacak.



Bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 28 mücadelede aldığı 21 galibiyetle lider durumda. 29 maçta 9 galibiyet elde eden Anadolu Efes ise 20 takımlı ligde 17. sırada yer alıyor.



2 MAÇ ERTELENDİ



İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına misillemesinin ardından Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi.



Maccabi Rapyd ile Hapoel IBI arasında İsrail'de oynanması planlanan mücadele ile Partizan-Dubai Basketbol müsabakaları, ileri bir tarihe ertelendi.



EUROLEAGUE'DE 30. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:



5 Mart Perşembe:



20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa)



22.30 Valencia Basket (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)



22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya)



22.45 Real Madrid (İspanya)-Virtus Bologna (İtalya)



6 Mart Cuma:



20.30 Anadolu Efes-LDLC ASVEL (Fransa)



22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)



22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.30 Kosner Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)



