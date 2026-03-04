Charles Leclerc: 'Bu yıl bir hayalimiz var'

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, yeni sezonun başlamasına çok kısa süre kala İtalya'dan Autosprint'e konuştu.



İşte Charles Leclerc röportajından öne çıkanlar...



SF-26'nın testlerdeki performansı sizi en çok neye ikna etti?



"İyi çalıştık, çok iyi yapılandırılmış bir testti. Her şey mükemmel gitti, büyük bir sorun yaşamadık ve planlarımızı tamamladık. Şimdi ayrıntılara girmemiz gerekiyor, anlamak istediğimiz şeyleri doğruladık. Herhangi bir aksaklık yaşamamış olmamız çok olumluydu, çünkü geçmişte her zaman böyle olmadı."



"MERCEDES BELKİ BİRAZ ÖNDE"



Bu yıl Ferrari için iyi bir yıl olabilir mi?



"Bu bir rüya olurdu ama rakiplerimizin potansiyelini bilmediğimiz için henüz bir şey söylemek için erken. Şu anda kimlerin önde olduğunu bilmiyoruz. Mercedes, McLaren ve Red Bull bize şimdiden iyi hazırlanmış, çok güçlü ve birbirlerine oldukça yakın görünüyor ama Mercedes belki biraz daha önde."



Beyaz bir sayfadan başlamak bir risk mi yoksa bir fırsat mı?



"Kesinlikle bir fırsat. Bu yeni mücadeleye hazır olmak için çok çalışıldı. Bu yüzden, şampiyonanın ilk yarışında nasıl bir konumda olacağımızı görmek için sabırsızlanıyorum: bu, herkes için bir başlangıç noktası olacak ve avantajlı başlayanlar önümüzdeki dört yıl boyunca büyük bir fayda sağlayacak. Bu çok ilginç ve teknik ekibin yaratıcılığını ortaya koyması için alan bırakıyor."



"AVUSTRALYA'YI BEKLEYELİM"



Dört üst düzey takımın avantajını koruyacağını bekliyor muydunuz?



"Evet ama Avustralya'da gerçek sonuçları bekleyelim. Dediğim gibi, Mercedes diğer üçüne göre biraz daha önde görünüyor. Biz de oradayız, Red Bull hala biraz daha önde, sanırım. Grubun geri kalanı biraz geride görünüyor ama diğerlerinin nerede olduğunu ilk grand prix'lerden sonra göreceğiz."



Testlerde bir strateji olduğunu düşünüyor musunuz?



"Hemen hemen hepimiz maksimum potansiyeli göstermeye çalışmıyoruz, bunu ancak Melbourne'daki sıralama turlarında göreceğiz. O ana kadar herkes kendi yöntemiyle gizlenecek."



"PİLOTUN AYAĞI MI KAFASI MI?"



Bazı sürücüler şimdiden yeni sürüş stilleri benimsemiş görünüyor.



"Elbette ama pistte gördüklerimize göre sürpriz yok. Bazıları bataryayı daha fazla şarj etmek için daha düşük vitesler kullanıyor ama bu zaten beklenen bir şeydi."



Pilotun ayağı daha az, kafası daha mı önemli olacak?



"Ayak her zamanki gibi önemli olacak, ama kafa eskisinden daha önemli olacak. Fark yaratan faktörler değişmeyecek."



"FARKI YARATAN CESARET DEĞİL TEKNİK"



Siz genellikle sıralama turlarında herkesin referans noktası olarak görülüyorsunuz. Yeni kurallarla bu statünüzü koruyabilecek misiniz?



"Göreceğiz, ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sıralama turlarında farkı yaratanın cesaret değil, teknik olduğunu düşünüyorum, ne kadar zorlayabileceğinin sınırını bilmek çok önemli. Sınır değişirse, yeni parametrelere uyum sağlamak önemli olacak."



Startlar konusunda herkesin referans noktası sizsiniz gibi görünüyor. Özel bir şey mi yaptınız?



"Bu, yeni kurallara odaklanmaya başladığımızdan beri, en başından beri dikkate aldığımız bir konu. Start bizim için kritik bir alan gibi görünmüyor."



"HEDEFİM HER ZAMAN FERRARI İLE ŞAMPİYONLUK"



2022'de Melbourne'da kazandınız: O GP'yi nasıl hatırlıyorsunuz ve iki yarış öncesi arasında benzerlikler görüyor musunuz?



"Karşılaştırma yapmak benim için zor, bugün çok daha fazla soru işareti var. 2022'de güç ünitesi çok daha standarttı. Şimdi çok fazla bilinmeyen var, elektrik gücü çok daha fazla, enerjiyi çok daha hızlı boşaltıp yeniden şarj ediyoruz, birçok yeni şey var."



Kariyerinizin hangi aşamasındasınız ve şu anda hedefleriniz nelerdir?



"Hedefim her zaman Scuderia Ferrari ile Dünya Şampiyonasını kazanmak olmuştur. Bu çok güçlü bir hedef ve bunu başarana kadar da öyle kalacak. Maranello'daki maceramın başında, ben bir acemiden biraz daha fazlasıydım. Şimdi takımı farklı bir bakış açısıyla görüyorum, ancak küçük şeyler de olsa, geliştirmek istediğim birçok detay var. Seviyemi yükseltmek için sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum."



"FERRARI HAYALLERİMİN MERKEZİ"



Ferrari'nin sembolü haline geldiniz, tek vücut gibi yaşıyorsunuz. Taraftarlarla olan bağınız sizin için ne kadar önemli?



"Çok önemli. Bazı pilotlar bunu hafife alıyor ama benim için çok önemli. Belki de taraftar olarak büyüdüğüm ve şimdi hayallerimin merkezinde olduğum içindir. Scuderia Ferrari, tarihiyle olduğu kadar, tüm dünyadaki hayranlarının kalbi ve desteğiyle de oluşmuştur."



"MONZA BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"



Monza'da elde edilen iki zaferle İtalyan halkıyla olan ilişkinin yüceltilmesi. Bu adımlar bir pilot için bu kadar önemli mi?



"Elbette, onlara ve İtalya'ya çok bağlı hissediyorum, çünkü en uzun süre yaşadığım ülke İtalya, kart yarışı yaptığım, binlerce anım, ilişkilerim ve dostluklarımın olduğu ülke. İtalyanlarla diğer herkesten çok daha fazla ilişkim oldu, duygularını, duyarlılıklarını, kültürlerini ve davranışlarını iyi biliyorum, bunları İtalya'da yaşarken doğal olarak edindim. 2019'dan sonra Monza'da her şey daha da özel hale geldi. Monza benim için Monte Carlo gibi çok özel, büyüdüğüm evimdeki pist, ama birçok İtalyan'ın desteğiyle."



