04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
2-256'
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu

Milli atıcı Damla Köse, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

calendar 04 Mart 2026 14:36 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2026 14:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki organizasyonun 4. gününde, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Damla Köse, elemelerde 56 puanla Avrupa rekorunu egale ederek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Şampiyonluk müsabakasında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenen milli atıcı, altın madalyaya ulaştı. Geçen yıl Hırvatistan'da bu kategoride ikinci olan Damla, bu kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşandı.

Damla böylece tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

Türkiye'nin, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 5'e (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.

Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde bronz madalyayı ise Alman Hanna Buehlmeyer aldı.

Öte yandan aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Elif Berfin Altun, yarışmayı 13. sırada tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
