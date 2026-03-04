Milli atıcı Damla Köse, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden milli atıcı Damla Köse, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde altın madalya kazandı.



Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki organizasyonun 4. gününde, kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.



Damla Köse, elemelerde 56 puanla Avrupa rekorunu egale ederek altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.



Şampiyonluk müsabakasında İsviçre'den Vivien Joy Jaeggi'yi 15-14 yenen milli atıcı, altın madalyaya ulaştı. Geçen yıl Hırvatistan'da bu kategoride ikinci olan Damla, bu kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşandı.



Damla böylece tüfek branşında büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.



Türkiye'nin, 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'ndaki madalya sayısı 5'e (1 altın, 3 gümüş, 1 bronz) yükseldi.



Kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde bronz madalyayı ise Alman Hanna Buehlmeyer aldı.



Öte yandan aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Elif Berfin Altun, yarışmayı 13. sırada tamamladı.



