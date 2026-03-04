04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
2-256'
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Göztepe için en keskin viraj

Süper Lig'de son 4 maçtır gol atamayıp düşüşe geçen Göztepe için, Avrupa hedefini sürdürme adına RAMS Başakşehir FK deplasmanındaki karşılaşma kader niteliği taşıyor.

calendar 04 Mart 2026 15:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe için en keskin viraj
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4 maçtır gol atamayıp galip gelemeyen ve 5'inci sıraya gerileyen Göztepe için cumartesi günü deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir FK müsabakası adeta kader niteliği taşıyacak.

Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başladığı sezonda hep üst sıralarda yer alan Göztepe sadece 2 hafta ilk 5 dışında kaldı. Göztepe ligin 2'nci ve 10'uncu haftasını 7'nci sırada tamamlarken, diğer haftalarda ise hep ilk 5 içerisine adını yazdırdı. Son maçlarda yaşadığı düşüşle birlikte rakipleriyle puan farkını artırma şansını kaybeden Göztepe'nin 6'ncı sıradaki Başakşehir'le arasında sadece 3 puan fark kaldı.

Göztepe, kritik maç öncesi 42 puanla 5'inci sırada yer alırken sarı-kırmızılılar gibi Avrupa'yı hedefleyen RAMS Başakşehir FK ise son haftalarda aldığı galibiyetlerle 39 puana yükseldi. Sezonun ilk devresinde Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda rakibini 1-0 yenen Göztepe, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde ikili averaj avantajını da eline geçirecek. Olası bir mağlubiyet durumunda ise Göztepe kesin olarak 6'ncı sıraya gerileyip Avrupa potasından çıkmış olacak. Göztepeli futbolseverler ise sonuna kadar takımı destekleyeceklerine dair bildiriler yayınladı. Sosyal medyadan destek çağrısı yapan gruplar, futbolculara yönelik sert tepkiler gösterilmemesi gerektiğini ve takıma inandıklarını dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
