Toto Wolff: "Nerede olduğumuzu Albert Park'ta göreceğiz"

Mercedes AMG F1 Takım Patronu ve hissedarı Toto Wolff, ilk yarış öncesi açıklamalarda bulundu.

04 Mart 2026 16:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Yıllar süren planlama ve aylarca bekleme neredeyse sona erdi.

Formula 1 2026 ve bu sporda yeni bir dönem nihayet başlamak üzere...

77. Formula 1 sezonunun arifesinde Mercedes AMG F1 takımının patronu ve hissedarı Toto Wolff, "Orta Doğu'da devam eden durum nedeniyle spor hakkında konuşmak önemsiz görünüyor. Bölgedeki gelişmeleri endişeyle izliyoruz ve sivil hayatın korunmasının öncelikli olmasını umuyoruz." dedi.

Toto Wolff, "Bahreyn'de planlanan lastik testinde, birkaç takım üyemiz etkilendi, ancak şükürler olsun ki artık ülkeyi güvenli bir şekilde terk edebildiler. Böylesine ciddi bir durumun ortaya çıkmasıyla, önümüzdeki haftalarda F1 üzerinde olası daha fazla etki hakkında konuşmak yararsız olacaktır; FIA ve F1'in olayları izlemeye devam edeceğini ve gerektiğinde gerekli ve doğru kararları alacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KRONOMETRE YALAN SÖYLEMEZ"

Wolff, "Bu hafta sonu için, testler artık geride kaldı. Testler bazı ipuçları verdi, ancak her zamanki gibi cevaplardan çok daha fazla soru ortaya çıktı. Umut verici işaretler gördük, ancak henüz olması gereken noktada olmayan birkaç alan da tespit ettik. Bu sporun doğası budur; her zayıflık, ortaya çıkarılmayı bekleyen bir fırsattır." yorumunu yaptı.

Avusturyalı takım patronu "W17'nin potansiyeli var, ancak kronometre asla yalan söylemez. Melbourne, nerede olduğumuzu ilk kez gerçek anlamda gösterecek; bu hem heyecan verici hem de alçakgönüllü bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

"FIRSATLARLA DOLU YENİ DÖNEM"

Toto, "Rekabet düzeninin oturması için birkaç yarış geçmesi gerekecek. Albert Park, enerji tasarruflu bir pist, bu nedenle stratejik disiplin ve taktikler önemli bir rol oynayacak. Yeni düzenlemeler, karmaşıklığı bir kat daha artırıyor ve takımlar buna uyum sağladıkça pistteki dinamikleri yeniden şekillendirecek. Bu spor için yeni bir dönemin başındayız;fırsatlarla dolu ve güçlü bir konumdan inşa edilen bir dönem. Şu ana kadar çok fazla konuşuldu ama artık konuşmalar sona erebilir ve yarışlara başlayabiliriz. İlk tablonun nasıl ortaya çıkacağını görelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

 

  • KL
