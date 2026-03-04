04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
2-256'
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Altınordu'da Furkan'ın hasreti bitti

Altınordu'nun iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan milli futbolcusu Furkan Yöntem, Batman Petrolspor maçında 383 gün sonra sahalara dönerek forma hasretini sona erdirdi.

calendar 04 Mart 2026 15:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Furkan'ın hasreti bitti
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'nun milli futbolcularından Furkan Yöntem'in forma hasreti geçen haftaki Batman Petrolspor maçında sona erdi.

İzmir ekibinin altyapısından yetişip iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşayan genç orta saha oyuncusu, Batman maçının son dakikalarında oyuna girerek yeşil sahalara döndü.

Geçen sezon 12 Şubat 2025'te 24Erzincanspor deplasmanında aldığı darbe nedeniyle sakatlanıp ikinci defa çapraz bağ ameliyatı olan 20 yaşındaki genç krampon, Batman ekibi karşısında 86'ncı dakikada oyuna girerek 383 gün sonra resmi bir maçta görev aldı. Alt yaş gruplarında 29 kez milli formayı terleten Furkan'ın önümüzdeki haftalarda daha fazla süre alması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
