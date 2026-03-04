04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
2-256'
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde

Sutopunda European Aquatics Challenger Cup Kadınlar 2. Ön Eleme Turu maçları, European Aquatics organizasyonunda 5 Mart Perşembe günü İzmir'de başlayacak ve 8 Mart Pazar günü sona erecek.

calendar 04 Mart 2026 15:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe sutopunda Avrupa sahnesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Sutopunda European Aquatics Challenger Cup Kadınlar 2'nci Ön Eleme Turu grup maçları 5 Mart Perşembe günü İzmir'de başlayacak.

Kentte geçen yıl açılan Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki organizasyonun ilk gününde saat 17.30 VK'da Jadran Split (Hırvatistan)-London Otter (ingiltere), 19.00 Dalton Koleji SK-Nevşehir Belediyesi SK maçı oynanacak. Aynı kupada İzmir Büyükşehir Belediyespor ismiyle Avrupa'da üst üste iki şampiyonluk yaşayan Göztepe ilk maçında saat 20.30'da Malta ekibi Sirens ASC'yle karşılaşacak. Eleme turu maçları 8 Mart Pazar günü sona erecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.