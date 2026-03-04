NBA'de Şubat ayının en iyi oyuncuları ve koçları açıklandı.



San Antonio Spurs'ün genç yıldızı Victor Wembanyama ile Detroit Pistons'ın oyun kurucusu Cade Cunningham, gösterdikleri etkileyici performansların ardından Şubat ayının "Ayın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.



Batı Konferansı'nda ödülün sahibi olan Victor Wembanyama, Spurs formasıyla Şubat ayında sergilediği performansla takımının kusursuz bir seri yakalamasında büyük rol oynadı. Fransız yıldız, ay boyunca 22.5 sayı, 11.3 ribaund ve 3.5 blok ortalamalarıyla oynarken, San Antonio Spurs bu süreçte 11 galibiyet alarak namağlup bir performans sergiledi.



Bu başarı aynı zamanda Wembanyama'nın kariyerindeki ilk "Ayın Oyuncusu" ödülü olarak kayıtlara geçti.



Doğu Konferansı'nda ise ödülün sahibi Detroit Pistons'ın yıldız oyun kurucusu Cade Cunningham oldu. Cunningham, Şubat ayında 25.4 sayı, 6.5 ribaund ve 9.9 asist ortalamalarıyla oynayarak takımını 9 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik bir dereceye taşıdı. Pistons bu performansla Doğu Konferansı liderliğini sürdürmeyi başardı.



Cunningham böylece bu sezonki ikinci "Ayın Oyuncusu" ödülünü kazanmış oldu. Genç yıldız daha önce Kasım ayında da aynı ödüle layık görülmüştü.



Öte yandan NBA'de Şubat ayının en iyi koçları da açıklandı.



San Antonio Spurs başantrenörü Mitch Johnson, takımını ay boyunca 11 maçta 11 galibiyete taşıyarak bu ödülü kazandı. Spurs bu süreçte yalnızca üç maçını San Antonio'da oynamasına rağmen kusursuz bir performans sergiledi.



Doğu Konferansı'nda ise ödülün sahibi Cleveland Cavaliers başantrenörü Kenny Atkinson oldu. Cavaliers, Atkinson yönetiminde Şubat ayında 8 galibiyet ve 3 mağlubiyetlik bir derece elde etti. Cleveland ekibi ayrıca bu süreçte kadrosuna yıldız oyuncu James Harden'ı da katarak dikkat çekti.



NBA'de Şubat ayı, hem bireysel performanslar hem de takım başarıları açısından öne çıkarken, Wembanyama ve Cunningham'ın liderliğindeki performanslar ayın en dikkat çekici hikâyeleri arasında yer aldı.



