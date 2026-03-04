Gençlerbirliği, kupada Aliağa Futbol deplasmanında

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. haftasında 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda Aliağa Futbol ile karşılaşacak.



İzmir'deki Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele, A Para'dan canlı yayınlanacak.



Gençlerbirliği, B Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 3. sırada yer alıyor.



Kupada Sipay Bodrum FK'yi 3-2, Hesap.com Antalyaspor'u da 1-0 yenerek ilk 2 maçını kazanan başkent ekibi, 3. hafta mücadelesinde ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.



Gençlerbirliği'ne, TFF 2. Lig ekibi Aliağa Futbol karşısında alacağı 1 puan dahi çeyrek finale yükselmesi için yeterli olacak.



Öte yandan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Levent Şahin yönetiminde Türkiye Kupası'nda ilk maçına çıkacak.



