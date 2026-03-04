04 Mart
Gaziantep FK-Fenerbahçe
20:30
04 Mart
Beşiktaş-Rizespor
20:30
04 Mart
Erzurumspor-Keçiörengücü
14:30
04 Mart
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Kocaelispor
20:30
04 Mart
Hamburger SV-Leverkusen
22:30
04 Mart
Aston Villa-Chelsea
22:30
04 Mart
Brighton-Arsenal
22:30
04 Mart
Fulham-West Ham United
22:30
04 Mart
M.City-N. Forest
22:30
04 Mart
Newcastle-M. United
23:15
04 Mart
Rayo Vallecano-Real Oviedo
21:00
04 Mart
Real Sociedad-Athletic Bilbao
23:00

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek finalinde ACH Volley'e konuk

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Slovenya'nın ACH Volley ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

calendar 04 Mart 2026 12:08
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası çeyrek finalinde ACH Volley'e konuk
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında 5 Mart Perşembe günü Slovenya'nın ACH Volley ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. 

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da bulunan Tivoli Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek Voleybol Federasyonundan Jasmin Husejnovic ile Letonya Voleybol Federasyonundan Ilja Minins yönetecek. 

Bir önceki turda Hollanda'nın Orion Stars ekibiyle karşılaşan Fenerbahçe Medicana, ilk maçı 3-1, ikinci müsabakayı ise 3-0 kazanarak çeyrek final biletini almıştı.

Karşılaşmanın rövanşı, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
